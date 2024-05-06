ماركينيوس: سنمثل فرنسا أمام بوروسيا دورتموند.. وسنلعب أفضل من مباراة الذهاب

تحدث البرازيلي ماركينيوس، مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي، عن المباراة المنتظرة التي ستجمع فريقه ببوروسيا دورتموند الألماني، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف باريس سان جيرمان نظيره بوروسيا دورتموند غدًا الثلاثاء، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز بوروسيا دورتموند في ألمانيا بهدف دون مقابل على باريس سان جيرمان.

وقال ماركينيوس، في مؤتمر صحفي الخاص بالمباراة:"المدرب يعرف كيفية الاستعداد لهذا النوع من المباريات، لقد شرح لنا الإستراتيجية، ونعلم أنه يمكننا تقديم أداء أفضل بكثير مما قدمناه في مباراة الذهاب".

وكما صرح قلب الدفاع البرازيلي أن “الثقة تأتي أيضًا من عمل الموسم بأكمله وليس فقط من النتائج، كما أنها ميزة كبيرة أن نلعب أمام جماهيرنا، فهذا سيمنحنا طاقة كبيرة وثقة أكبر ضد منافس صعب للغاية”.

وأضاف: "غدًا (الثلاثاء) سنمثل باريس سان جيرمان، ولكن أيضًا فرنسا وجميع جماهيرنا في العالم، أنا فخور لأننا بنينا شيئًا للمستقبل".

وتُقام المباراة على ملعب بارك دو برانس معقل فريق باريس سان جيرمان، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.