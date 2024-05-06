محرز أساسيًا.. تشكيل أهلي جدة أمام الهلال في دوري روشن السعودي

كشف الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني لأهلي جدة، عن تشكيل فريقه لمواجهة ضيفه الهلال في قمة الجولة الثلاثين لبطولة دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2023 - 2024.

موعد مباراة الأهلي ضد الهلال في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة الأهلي ضد الهلال في دوري روشن، فتُقام في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية معقل فريق مدينة جدة.

وتنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة SSC SPORTS 1 HD إضافة لتطبيق شاهد vip.

تشكيل أهلي جدة أمام الهلال

وضم تشكيل أهلي جدة أمام الهلال كلًا من:

في حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: روجر إيبانيز - مريح ديميرال - عبدالباسط هندي - عبدالله العمار

خط الوسط: فرانك كيسييه - زياد الحهني - رياض محرز

خط الهجوم: ألان سان ماكسيمان - روبيرتو فيرمينو - فراس البريكان

ويجلس على مقاعد البدلاء كلًا من: عبدالرحمن الصانبي - سميحان النابت - بسام الحريجي - فهد الرشيدي - محمد المجحد - سعد بالعبيد - علي الأسمري - عبدالكريم دارسي - ريان حامد

ويحتاج الهلال لتحقيق 4 نقاط فقط من مبارياته المتبقية، من أجل الظفر ببطولة الدوري بشكل رسمي.