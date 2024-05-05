الأحد 05 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

عودة لسكة الانتصارات.. صلاح يسجل فى فوز ليفربول على توتنهام

ليفربول
ليفربول

عاد فريق ليفربول لسكة الانتصارات، بانتصاره على ضيفه توتنهام هوتسبير بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أُقيمت، على ملعب “أنفيلد رود”، قمة الجولة السادسة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليج" موسم 2023-2024.

افتتح محمد صلاح التسجيل في الدقيقة 16 بضربة رأسية من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها الهولندي كودي جاكبو من الجهة اليسرى.

وسجل الإسكتلندي أندرو روبرتسون الهدف الثاني لـ ليفربول في الدقيقة 45 من متابعة لتسديدة زميله محمد صلاح التي تصدى لها فيكاريو في البداية.

وسجل الهولندي كودي جاكبو الهدف الثالث لـ ليفربول في الدقيقة 50 بضربة رأسية من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها هارفي إيليوت من الجهة اليمنى.

وأحرز إيليوت رابع أهداف “الريدز” في الدقيقة 59 بتسديدة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء.

وسجل البرازيلي ريتشارليسون أول أهداف توتنهام في الدقيقة 72 من متابعة لتمريرة الأمريكي بيرنان جونسون، أعقبه الكوري الجنوبي سون هيونج مين بهدف ثان في الدقيقة 79.

انتصار ليفربول رفع رصيدهم إلى 78 نقطة في المركز الثالث، فيما توقف رصيد توتنهام عند 60 نقطة في المركز الخامس.

تشكيل توتنهام أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي

أما عن تشكيل توتنهام أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي، فجاء كالآتي:

في حراسة المرمى: فيكاريو

خط الدفاع: بيدرو بورو - كريستيان روميرو - فان دي فين - إيمرسون رويال

خط الوسط: رودريجو بينتانكور - إيف بيسوما - بابي مطر سار

خط الهجوم: ديجان كولوسيفسكي - سون هيونج مين - بيرنان جونسون

تشكيل ليفربول أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي

أما عن تشكيل ليفربول أمام توتنهام، فشهد تواجد المحترف المصري محمد صلاح أساسيًا بعد مشادته في المباراة الماضية مع الألماني يورجن كلوب مدرب "الريدز" أثناء إشراكه كبديل أمام وست هام يونايتد.

وجاء تشكيل فريق ليفربول أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي كالآتي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - فيرجيل فان دايك - جابرييل كوانساه - أندرو روبرتسون

خط الوسط: واتارو إيندو - أليكسيس ماك أليستر - هارفي إيليوت

خط الهجوم: محمد صلاح - لويس دياز - كودي جاكبو

ويجلس على مقاعد البدلاء كلًا من: كاومهين كيليهر - جو جوميز - إبراهيما كوناتي - دومنيك سوبوسلاي - داروين نونيز - ريان جرافنبيرش - كيرتس جونس - بايسيتيتش - كونور برادلي.

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