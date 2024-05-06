الإثنين 06 مايو 2024
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رياضة

محمد بن رمضان يحسم موقفه من الانتقال للأهلى

محمد علي بن رمضان
محمد علي بن رمضان

كشف التونسي محمد علي بن رمضان، متوسط ميدان فيرنتسفاروشي المجري، عن موقفه من الانتقال لنادي الأهلي في المستقبل.

وربطت تقارير صحفية، بن رمضان بالانتقال للأهلي، فيما ذكرت بعض التقارير أنه تم الاتفاق بين الطرفين في فبراير الماضي.

وقال بن رمضان، في تصريحات لشبكة winwin: "الانتقال لـ الأهلي؟ في الوقت الحالي، أركز فقط مع فرينكفاروزي، وأريد أن أكون ناجحًا هنا".

وأضاف: "أعتقد أن الدوريات الأوروبية هي الأقوى في الوقت الحالي، أريد أن أُثبت نفسي في تلك القارة".

وعن فريقه السابق الترجي التونسي الذي يستعد لمواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، وإمكانية العودة بعد التأهل لكأس العالم للأندية قال: "رسالتي لهم هي أنني حقًا أريدهم أن ينجحوا. آمل أن يتمكنوا من جعل جماهيرهم فخورة. أما بالنسبة لي، كما قلت بالفعل، أنا حاليًا أركز فقط على فرينكفاروزي، أريد أن أكون ناجحًا هنا".

وتفاوضت إدارة نادي الأهلي على ضم “بن رمضان” خلال فترات الانتقالات الماضية، إلا أن اللاعب أصر على الاحتراف الخارجي.

ويبلغ بن رمضان من العمر 24 عامًا وتُوج بـ5 بطولات للدوري التونسي مع الترجي، إضافة للقب في دوري أبطال إفريقيا ومثله لكأس السوبر التونسي.

محمد علي بن رمضان بن رمضان الاهلى فيرنتسفاروشي الترجي

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