الأحد 05 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

صلاح يصالح كلوب بهدف فى شباك توتنهام بالدورى الإنجليزي

محمد صلاح
محمد صلاح

سجل المحترف المصري محمد صلاح الهدف الأول لـ ليفربول، في شباك توتنهام هوتسبير، في المباراة التي تجمع الفريقين، على ملعب “أنفيلد رود”، قمة الجولة السادسة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليج" موسم 2023-2024.

هدف صلاح جاء في الدقيقة 16 بضربة رأسية من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها الهولندي كودي جاكبو من الجهة اليسرى.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN Sports 1 HD.

تشكيل توتنهام أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي

أما عن تشكيل توتنهام أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي، فجاء كالآتي:

في حراسة المرمى: فيكاريو

خط الدفاع: بيدرو بورو - كريستيان روميرو - فان دي فين - إيمرسون رويال

خط الوسط: رودريجو بينتانكور - إيف بيسوما - بابي مطر سار

خط الهجوم: ديجان كولوسيفسكي - سون هيونج مين - بيرنان جونسون

تشكيل ليفربول أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي

أما عن تشكيل ليفربول أمام توتنهام، فشهد تواجد المحترف المصري محمد صلاح أساسيًا بعد مشادته في المباراة الماضية مع الألماني يورجن كلوب مدرب "الريدز" أثناء إشراكه كبديل أمام وست هام يونايتد.

وجاء تشكيل فريق ليفربول أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي كالآتي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - فيرجيل فان دايك - جابرييل كوانساه - أندرو روبرتسون

خط الوسط: واتارو إيندو - أليكسيس ماك أليستر - هارفي إيليوت

خط الهجوم: محمد صلاح - لويس دياز - كودي جاكبو

ويجلس على مقاعد البدلاء كلًا من: كاومهين كيليهر - جو جوميز - إبراهيما كوناتي - دومنيك سوبوسلاي - داروين نونيز - ريان جرافنبيرش - كيرتس جونس - بايسيتيتش - كونور برادلي.

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