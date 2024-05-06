الإثنين 06 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

رسميًا.. الأهلى يكشف تشخيص إصابة عمرو السولية

عمرو السولية
عمرو السولية

كشف د.أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بـالأهلي، الإثنين، عن تشخيص إصابة لاعب الفريق عمرو السولية.

كان السولية تعرض للإصابة قبل بداية مباراة الفريق أمام الجونة، السبت الماضي، في بطولة الدوري المصري، ليتم إشراك كريم نيدفيد بدلًا منه في التشكيل الأساسي للمباراة، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين لبطولة الدوري المصري “دوري نايل”.

وقال جاب الله في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي إن الأشعة التي أجراها عمرو السولية، لاعب الفريق، أثبتت إصابته بشد في العضلة الضامة، ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال الفترة المقبلة، لتجهيزه للعودة إلى المشاركة الجماعية.

الاهلى النادي الأهلي عمرو السولية السولية أحمد جاب الله

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