عاجل| وزير التموين يكشف مصير صرف نقاط الخبز بعد تحريك سعر رغيف العيش

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، على استمرار صرف نقاط الخبز كما هي خلال شهر يونيو المقبل، على أن تكون 10 قروش/ رغيف.

وأوضح الوزير، أنه ستتم دراسة ذلك الأمر خلال الشهر المقبل بمعرفة هل سيتم الإبقاء عليها كما هي أم ستتم زيادتها مع موازنة العام المقبل؟.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، إن مجلس الوزراء ناقش عددًا من الملفات المهمة ومنها منظومة الدعم والبدء فى زيادة حوكمة منظومة الدعم بهدف تقليل الأعباء المالية التي تتحملها الدولة وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وتدعم الدولة رغيف الخبز، ففي الموازنة الجديدة لدعم رغيف الخبز بقيمة 90.756 مليون جنيه، بالإضافة إلى دعم دقيق المستودعات بـ5.248 مليون جنيه، فضلًا عن دعم نقاط الخبز 10 قروش/ رغيف في 20.460 مليار رغيف بقيمة 640. 2 مليون جنيه.

وقال المصيلحي، إن الدولة تستهلك 8.5 مليون طن قمح سنويًا.

وأوضح في مؤتمر صحفي، أنه استمع لجميع الآراء، مؤكدًا أن الدولة ملتزمة بوجود الدعم خاصة في السلع الأساسية التي تمس المواطن، مضيفًا: "نوجه الدعوة للحوار الوطني والخبراء لوضع خطة لكيفية التحول لمنظومة الدعم النقدي بدل العيني".

وقال إن مجلس الوزراء، ناقش منظومة الخبز المدعم، الذي لم يتم تحريكه منذ أكثر من 30 عامًا، موضحًا أن تكلفة رغيف الخبز جنيه وربع والدولة تبيعه بـ5 قروش.

وقال رئيس الوزراء إنه تمت الموافقة، اليوم الأربعاء، لرفع سعر رغيف الخبز المدعم إلى 20 قرشًا اعتبارًا من بداية الشهر

وفي وقت سابق، قال وزير التموين - إن منظومة الدعم بأكملها مُميكنة، بداية من استلام الأقماح لإجراء عملية الطحن مرورًا بتوزيع الدقيق على المخابز، ثم عملية الخَبز، وتوزيع الخُبز على المواطنين، مضيفًا أنه "عندما نتحدث عن أرقام نستطيع أن نُطْلِعكم عليها شهرًا بشهر أو عامًا بعام".

وتابع: "أود أن أؤكد على ما قاله رئيس مجلس الوزراء، ولديّ كشف مطبوع بالأرقام من الحاسب الآلي يتضمن أنه حتى شهر مايو الجاري تم صرف 88 مليارًا و861 مليون رغيف خبز".

وتابع الوزير: "عندنا قمنا بتقييم شهر يونيو، من واقع عدد البطاقات الموجودة ومعدلات صرف الخبز، من المتوقع وصول عدد الأرغفة إلى 100 مليار و728 مليون رغيف".