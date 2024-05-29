الأربعاء 29 مايو 2024
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محمد الباز

عاجل| "الأرصاد" تعلن مفاجأة عن طقس الأيام المقبلة.. ماذا يحدث؟

طقس حار
طقس حار

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من طقس الأيام المُقبلة، مؤكدة عودة ارتفاع درجات الحراراة تدريجيًا على كافة أنحاء البلاد.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية إنَّه يسود غدًا طقس حار على أغلب الأنحاء شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتابعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في منشور لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أنَّه من المنتظر أن تسجل العظمى في القاهرة الكبرى 31 درجة مئوية.

كما أن هناك اضطرابًا في الملاحة البحرية على  البحر الأحمر حيث يصل ارتفاع الموج إلى( 1.5-2.5) م، وفقًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

ارتفاع درجات الحرارة

وأكدت الهيئة أنَّه اعتبارًا من الجمعة 31 مايو ترتفع درجات الحرارة تدريجيًا لندخل في موجة حارة إلى شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء.

ولفتت الأرصاد إلى نشاط للرياح على مناطق متفرقة، فضلًا عن انخفاض الرؤية الأفقية فى الشبورة المائية الكثيفة صباحًا التي تصل إلى حد الضباب الكثيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومدن القناة وسيناء.

حالة الطقس في مصر.. الأرصاد الجوية: موجة حارة جديدة خلال أيام

حالة الطقس اليوم الأربعاء في مصر وتوقعات الأرصاد الأسبوعية للقاهرة والإسكندرية

حالة البحر 

  • البحر المتوسط: معتدل وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر والرياح شمالية غربية.
  • خليج السويس: معتدل وارتفاع الموج متر إلى متر ونصف المتر والرياح شمالية غربية.
  • البحر الأحمر: معتدل ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر والرياح شمالية.

 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الخميس

                                      الصغري   |   العظمي   

القاهرة                               22°           34°             

القليوبية                             23°            33°.           

الجيزة                                24°            34°

السلوم                                19°            25°

مطروح                             20°             23°

العلمين                               22°.           24°

واحة سيوة                          22°               30°

الإسكندرية                         21°             23°

البحيرة                               22°            31°

كفرالشيخ                           23°             32°

دمياط                                19°             24°

بورسعيد                             18°            23°

العريش                              19°            24 °

رفح                                   18°             24°

الدقهلية                             20°               31°

الغربية                               22°               32°

الشرقية                              23°              33°

المنوفية                              22°            33°

الإسماعيلية                         20°             32°

القنطرة غرب                     21°.            32°

السويس                            19°            30°

فايد                                  20°.           31°

نخل                                  19°            30°

سانت كاترين                      18°             24°

شرم الشيخ                         17°            34°

الطور                                16°            33°

رأس سدر                           17°.           32°

أبوزنيمة                           16°.           30°

أبورديس                          17°.           30°

دهب                               18°.            33°

نويبع                               19°.            34°

زعفرانة                            18°.            29°

رأس غارب                         19°.           29°

الغردقة                             18°             30°

سفاجا                              19°.            30°

مرسى علم                         18°             32°

بورغالب                          20°.            30°

القصير                            19°.             30°

رأس بناس                        19°.            42°

شلاتين                             19°             38°

أبورماد                             19°.             37°

حلايب                              18°             37°

الواحات البحرية                 19°.           32°

الفرافرة                             18°.           34°

الداخلة                               18°.          35°

الخارجة                            19°.           35°

الفيوم                               22°             34°

بنى سويف                         24°             34°

المنيا                                24°             35°

أسيوط                             25°             36°

سوهاج                             26°            36°

قنا                                   27°               38°

الأقصر                               28°            38°

إدفو                                 27°.           40°

أسوان                              29°            40°

الوادى الجديد                     24°            37 °    

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