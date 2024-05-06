رسميًا.. ديفيد مويس يرحل عن وست هام يونايتد بنهاية الموسم

أعلن نادي وست هام يونايتد، الاثنين، رحيل الاسكتلندي ديفيد مويس عن منصبه مديرًا فنيًا بنهاية الموسم الجاري بالتراضي، عندما ينتهي عقده مع الفريق.

وسيرحل مويس عن منصبه في وست هام بعد 4 سنوات ونصف من تولي المسؤولية في الفريق اللندني، حيث قاد الفريق لتححقيق بطولة دوري المؤتمر الأوروبي الموسم الماضي، وهي أول بطولة كبرى للفريق منذ 1980 حين تُوج بكأس الاتحاد الإنجليزي، كما احتل الفريق تحت قيادته المركز السابع مرتين في بطولة الدوري الإنجليزي، إضافة للتأهل لنصف وربع نهائي بطولة الدوري الأوروبي.

وتُشير تقارير صحفية إلى أن الإسباني جولين لوبيتيجي المدير الفني السابق لريال مدريد وإشبيلية وولفرهامبتون، توصل لاتفاق لتدريب وست هام يونايتد.

وقال مويس في تصريحات للموقع الرسمي للنادي اللندني:"لقد استمتعت حقًا بالعمل مع الجميع في وست هام، وأود أن أشكر مجلس الإدارة على منحي الفرصة لإدارة هذا النادي العظيم".

واستطرد:"لقد استمتعت بأربع سنوات ونصف رائعة في وست هام، والنادي في وضع أقوى مما كان عليه عندما عدت في عام 2019".

وأكمل:"عندما انضممت إلى وست هام للمرة الثانية، كان النادي فوق منطقة الهبوط بمركز واحد، وكانت رحلة رائعة لتحقيق ثلاثة مواسم متتالية في أوروبا.

وتابع "بعد قيادة النادي إلى بر الأمان، قمنا بقيادة الفريق إلى المركزين السادس والسابع في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكنت سعيدًا عندما فزنا بلقب دوري المؤتمرات الأوروبي في يونيو الماضي - أول لقب كبير للنادي منذ 43 عامًا".

وأوضح "أود أن أشكر جميع اللاعبين على دعمهم، وعلى كل النجاح الذي حققوه، على مدى السنوات الأربع والنصف الماضية".

وزاد: "لقد استمتعت حقًا بالعمل مع الجميع في وست هام، وأود أن أشكر مجلس الإدارة على منحي الفرصة لإدارة هذا النادي العظيم".

أضاف: "أتمنى لخلفي النهائي، والمديرين، واللاعبين، والموظفين، والمشجعين، والجميع في وست هام، كل التوفيق في المستقبل".

قال ديفيد سوليفان، رئيس مجلس الإدارة للنادي:“بالنيابة عن الجميع في وست هام يونايتد، أود أن أقدم خالص شكرنا وامتناننا لديفيد على المساهمة التي قدمها لنادي كرة القدم خلال فترة عمله كمدير فني.. لقد كان ديفيد مسؤولًا عن فترة من التقدم والنجاح الكبير في تاريخنا، ونحن ممتنون للغاية لكل ما قدمه من عمل شاق والتزام وتفاني في هذا الدور”.

وأردف:"لقد كان ديفيد محترفًا تمامًا للعمل معه وسيغادر مع احترامنا الكبير وتمنياتنا الطيبة - إنه يستحق أن يحظى بأعلى تقدير للخدمة التي قدمها لوست هام يونايتد، ونتمنى له كل النجاح في مستقبل، ومن خلال إصدار هذا الإعلان الآن، فإنه يسمح لديفيد بالحصول على الوداع الذي يستحقه من أنصار وست هام، كما يسمح لنا جميعًا بإظهار تقديرنا له في المباراة الأخيرة على أرضنا هذا الموسم ضد لوتون تاون يوم السبت".