تشكيل الهلال أمام أهلي جدة في دوري روشن.. ميتروفيتش يقود الهجوم

كشف البرتغالي خورخي جيسوس المدير الفني لـ الهلال، عن تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه أهلي جدة، في قمة الجولة الثلاثين لبطولة دوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم موسم 2023-2024.

موعد مباراة الأهلي ضد الهلال في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة الأهلي ضد الهلال في دوري روشن، فتُقام في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية معقل فريق مدينة جدة.

وتنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة SSC SPORTS 1 HD إضافة لتطبيق شاهد vip.

تشكيل الهلال أمام أهلي جدة في دوري روشن

أما عن تشكيل الهلال أمام أهلي جدة في دوري روشن، فجاء كالآتي:

في حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: سعود عبد الحميد - كاليدو كوليبالي - علي البليهي - رينان لودي

خط الوسط: روبين نيفيز - حسان تمبكتي - سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش

خط الهجوم: ميشايل ديلجادو - مالكوم أوليفيرا - ألكسندر ميتروفيتش

ويغيب عن الهلال في مباراة اليوم، الجناح السعودي سالم الدوسري، بسبب الإصابة التي أنهت موسمه مع الفريق.

تشكيل أهلي جدة أمام الهلال

وضم تشكيل أهلي جدة أمام الهلال كلًا من:

في حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: روجر إيبانيز - مريح ديميرال - عبدالباسط هندي - عبدالله العمار

خط الوسط: فرانك كيسييه - زياد الحهني - رياض محرز

خط الهجوم: ألان سان ماكسيمان - روبيرتو فيرمينو - فراس البريكان

ويجلس على مقاعد البدلاء كلًا من: عبدالرحمن الصانبي - سميحان النابت - بسام الحريجي - فهد الرشيدي - محمد المجحد - سعد بالعبيد - علي الأسمري - عبدالكريم دارسي - ريان حامد

ويحتاج الهلال لتحقيق 4 نقاط فقط من مبارياته المتبقية، من أجل الظفر ببطولة الدوري بشكل رسمي.