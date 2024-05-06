الإثنين 06 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

موعد مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري والقنوات الناقلة

الأهلي
الأهلي

موعد مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري  والقنوات الناقلة، حيث يلتقي الفريقان ضمن مؤجلات بطولة الدوري المصري لكرة القدم “دوري نايل”.

ويستضيف الأهلي نظيره الاتحاد الكسندري على استاد القاهرة الدولي، ضمن مؤجلات الجولة التاسعة لبطولة دوري نايل موسم 2023-2024.

موعد مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري في دوري نايل

أما عن موعد مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري، فتُقام في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، حيث يأمل “المارد الأحمر” في تحقيق انتصار آخر بعد الفوز في المباراتين الماضيتين على الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف، وعلى الجونة بثلاثية نظيفة جاءت عن طريق إمام عاشور، محمود متولي، محمود عبد المنعم كهربا.

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القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري

أما عن القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري، فتُنقل تليفزيونيًا على قناة ON TIME SPORTS 1، على أن يسبقها استوديو تحليلي يضم كوكبة من ألمع النجوم.

قائمة الأهلي ضد الاتحاد السكندري

وفيما يخص قائمة الأهلي ضد الاتحاد السكندري، فاستقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني لـ “الشياطين الحمر” على استدعاء كلًا من:

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير، محمود الزنفلي، مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: الدفاع: محمد هاني، عمر كمال، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، محمود متولي، كريم فؤاد.

خط الوسط: الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، أحمد نبيل كوكا، أكرم توفيق، حسين الشحات، رضا سليم، محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: وسام أبو علي، محمود عبد المنعم كهربا، أنتوني موديست.

ترتيب الأهلي في دوري نايل هذا الموسم

ويحتل النادي الأهلي المركز العاشر في جدول ترتيب دوري نايل برصيد 27 نقطة، فيما يتواجد الاتحاد السكندري في المركز الخامس برصيد 32 نقطة.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة الترجي الرياضي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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