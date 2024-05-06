الإثنين 06 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

المصري يواصل انتصاراته بثنائية في شباك طلائع الجيش بالدوري

المصري ضد طلائع الجيش
المصري ضد طلائع الجيش

واصل المصري البورسعيدي انتصاراته، وذلك بفوزه على مضيفه طلائع الجيش بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين لبطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم "دوري نايل".

وسجل ميدو جابر هدفًا لـ المصري في الدقيقة 43، لكن تم إلغائه بداعي التسلل، بعد التأكد من القرار بالعودة لتقنية الفيديو.

وسجل محمد شعبان حارس مرمى طلائع الجيش الهدف الأول لـ المصري في الدقيقة 49 بشكل غريب، حيث نُفذت ركلة ركنية من الجهة اليمنى، ليقوم الحارس بإدخال الكرة شباكه معلنًا عن عدف التقدم لـ المصري.

وسجل صلاح محسن ثاني أهداف المصري في الدقيقة 69، حيث أرسل حسين السيد كرة عرضية بالمقاس موجهة لرأسه، لكن شعبان تصدى لرأسيته، لترتد له مرة أخرى ليضعها بتسديدة في الشباك، مؤكدًا انتصار فريقه في مباراة اليوم.

وحصد محمود حمادة متوسط ميدان فريق المصري البورسعيدي، جائزة رجل مباراة فريقه أمام طلائع الجيش.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد المصري لـ 37 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري، فيما تجمد رصيد طلائع لجيش عند 28 نقطة في المركز الثامن ببطولة دوري نايل.

جاء تشكيل المصري على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: كريم العراقي، باهر المحمدي، عمرو موسى، حسين السيد

خط الوسط: معتز بن منير، محمود حمادة،حسين فيصل، ميدو جابر، فخر الدين بن يوسف

خط الهجوم: صلاح محسن

وغاب عن اللقاء كل من: يوسف الجوهري، احمد ايمن منصور، احمد عيد، محمد الشامي للاصابة.

وأدار اللقاء طارق مجدي حكما للساحه ومعه كل من محمد فاروق وصالح محمد كمساعدين، إضافة إلى أحمد ناجي حكما رابعًا، فيما يتولى صبحي العمراوي مهام حكم الفيديو بمعاونة من زميلته يارا عاطف.

المصرى المصرى البورسعيدى طلائع الجيش دوري نايل صلاح محسن

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