مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري والإنجليزي ولقاءات الأهلي والزمالك القادمة

تواصل عمليات البحث والتساؤل حول مواعيد مباريات اليوم الإثنين، السادس من شهر مايو الجاري والذي يشهد إثارة وحماسا على ملاعب العالم، والتي ستقام خلاله العديد من المباريات الهامة في مختلف الدوريات الأوروبية، تبرز من بين هذه المباريات قمة نارية في الدوري الإنجليزي تجمع بين كريستال بالاس ومانشستر يونايتد، بينما يلتقي نابولي مع أودينيزي في الدوري الإيطالي.

مواعيد مباريات اليوم

وفي الدوري المصري، يواجه بيراميدز نظيره مودرن فيوتشر، بينما يلتقي طلائع الجيش مع المصري كما تقام أيضًا العديد من المباريات في الدوريات التركية والفرنسية والسعودية.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري

ويختتم اليوم الإثنين مباريات الجولة الـ21 والتي تضم مواجهتين الأولى بين طلائع الجيش ونظيره المصري البورسعيدي فيما يواجة فريق بيراميدز فريق فيوتشر.

طلائع الجيش & المصري

ويواجه طلائع الجيش نظيره المصري البورسعيدي في مباراة اليوم في الدوري المصري، حيث تنقل المباراة مباشرة في تمام الساعة 7 مساءً على قناة 1 on time sport.

بيراميدز & مودرن فيوتشر

يستضيف فريق بيراميدز ضيفه فريق مودرن فيوتشر في المباراة الختامية للجولة الحالية من الدوري المصري، حيث يسعى كل فريق إلى تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، وستبث المباراة مباشرة الساعة 7 مساءً على قناة 2 on time sport.



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مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

وفي مواجهة مثيرة اليوم ضمن ختام الجولة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز تجمع بين كريستال بالاس ومانشستر يونايتد، حيث يسعى الفريقان إلى تحقيق الانتصار وحصد النقاط الثلاث في هذه المباراة المهمة والتي تنطلق في الساعة 10 مساءً على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الاهلي القادمة

ويستضيف النادي الأهلي فريق الاتحاد السكندري ضمن اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة لبطولة الدوري المصري الممتاز مساء غدا الثلاثاء الموافق 7 مايو الجاري وستُقام على ملعب استاد القاهرة الدولي.

مواعيد مباريات الزمالك القادمة

يستعد فريق الزمالك لخوض غمار نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث يواجه نظيره نهضة بركان المغربي في مواجهتين مثيرتين.

موعد مباراة الذهاب لنهائي الكونفدرالية

تقام مباراة الذهاب في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة يوم الأحد 12 مايو 2024، على ملعب " الملعب البلدي" بمدينة بركان المغربية.

موعد مباراة إياب نهائي الكونفدرالية

وتقام مباراة الإياب يوم الأحد 19 مايو 2024، على استاد القاهرة الدولي.