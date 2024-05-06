مواعيد مباريات اليوم الاثنين 6-5-2024 في الدوريات العربية والأوروبية والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 6-5-2024 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2023-2024.

مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة بيراميدز ضد مودرن فيوتشر في دوري نايل، مباراة كريستال بالاس ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى مباراة الأهلي ضد الهلال في الدوري السعودي.

• مواعيد مباريات اليوم في دوري نايل “الدوري المصري” والقنوات الناقلة

- مباراة طلائع الجيش ضد المصري البورسعيدي: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة ON Time Sports 1 HD.

- مباراة بيراميدز ضد مودرن فيوتشر: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة ON Time Sports 2 HD.

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

- مباراة كريستال بالاس ضد مانشستر يونايتد: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

- مباراة ساليرنيتانا ضد أتالانتا: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة AD SPORTS Premium 1

- مباراة أودينيزي ضد نابولي: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة AD SPORTS Premium 1

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

- مباراة ليل ضد ليون: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 4

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

- مباراة الأهلي ضد الهلال: في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع على قناة SSC1 HD

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام الاتحاد السكندري في دوري نايل

يلتقي فريق الأهلي، بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، نظيره الاتحاد السكندري، غدًا الثلاثاء، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، ضمن منافسات بطولة دوري نايل.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام نهضة بركان في كأس الكونفدرالية

يستعد فريق الزمالك الأول، بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، لمواجهة نظيره نهضة بركان المغربي، يوم الأحد المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.