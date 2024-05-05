موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في دوري نايل والقنوات الناقلة

يستضيف الأهلي فريق الاتحاد السكندري يوم الثلاثاء المقبل في المباراة المؤجلة من الأسبوع التاسع لمسابقة دوري نايل.

وتمثل المباراة أهمية كبيرة للفريقين حيث يسعى الأهلي لتحقيق انتصاره الثالث عى التوالي في دوري نايل بعد الفوز على الإسماعيلي والجونة في حين يسعى الاتحاد السكندري للتقدم للمركز الثالث.

موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري

يأتي موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري المؤجلة من الأسبوع التاسع لدوري نايل في السابعة مساء يوم الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة، ويحتل الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المركز العاشر في جدول دوري نايل برصيد 27 نقطة وله مباريات مؤجلة وحقق الأهلي 8 انتصارات وتعادل ثلاث مرات وخسر مباراتين وسجل 29 هدفا ودخل مرماه 14 هدفا.

وفي المقابل يحتل الاتحاد السكندري بقيادة طارق العشري المركز الرابع برصيد 32 نقط وحقق 8 انتصارات وتعادل 8 مرات وخسرأربع مباريات وسجل 26 هدفا ودخل مرماه 24 هدفا.

وجمع الاتحاد السكندري خمس نقاط من أخر خمس مباريات بالفوز على بلدية المحلة والتعادل مع سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي والهزيمة أمام الزمالك والجونة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد السكندري

تنقل مجموعة قنوات أون تايم سبورتس مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في السابعة مساء الثلاثاء المقبل عبر قناة أون تايم سبورتس إتش دي 1 في وجود ستديو تحليلي قبل وبعد المباراة وخلال فترة الراحة بين الشوطين يضم كوكبة من نجوم التحليل في الدوري المصري.

ومن المنتظر أن يقوم مارسيل كولر المدير الفني للأهلي بإجراء بعض التغييرات في التشكيل الذي بدأ مباراة الجونة أمس في إطار سياسة التدوير بين اللاعبين لحمايتهم من الإرهاق قبل مواجهة الترجي التونسي يوم 18 مايو الجاري في ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقد يعود محمد هاني ورامي ربيعة ومروان عطية للتشكيل الأساسي بعد أن حصلوا على راحة في مباراة الجونة.