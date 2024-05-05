موعد مباراة ليفربول ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، بجانب الجماهير المصرية لمتابعة نجمنا محمد صلاح، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من البريميرليج.

موعد مباراة ليفربول ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي

يستضيف فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري محمد صلاح، نظيره توتنهام هوتسبير، في قمة نارية على ملعب "أنفيلد رود"، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج" خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي، اليوم الأحد، في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي

ستُذاع مباراة ليفربول ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 1

ليفربول يتحدى توتنهام في قمة الدوري الإنجليزي

ويسعى فريق ليفربول، بقيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، لاستعادة نغمة الانتصارات وإيقاف نزيف النقاط، مستغلًا عاملي الأرض والجمهور.

ويحاول ليفربول التمسك بآماله الضعيفة بخطف وصافة الدوري الإنجليزي على الأقل، بعدما تبخر حلمه بالتتويج باللقب هذا الموسم.

في المقابل، يرغب فريق توتنهام في حصد الثلاث نقاط أيضًا، من أجل الحفاظ على مركزه المؤهل لبطولة الدوري الأوروبي في الموسم المقبل.

ترتيب ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

ويتواجد فريق ليفربول في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 75 نقطة، خلف كلًا من أرسنال ومانشستر سيتي أصحاب المركزين الأول والثاني برصيد 83 و82 نقطة على التوالي.

بينما يتواجد فريق توتنهام حاليًا في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 60 نقطة، خلف أستون فيلا صاحب المركز الرابع برصيد 67 نقطة.