الأحد 05 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

ليفربول يتفوق على توتنهام فى تاريخ المواجهات قبل قمة الدورى الإنجليزى

ليفربول وتوتنهام
ليفربول وتوتنهام

تنطلق اليوم، الأحد، القمة النارية بين ناديي ليفربول وتوتنهام في بطولة الدوري الإنجليزي.

يستضيف فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري محمد صلاح، نظيره توتنهام هوتسبير، في قمة نارية على ملعب "أنفيلد رود"، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج" خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي، اليوم الأحد، في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

تاريخ مواجهات ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

وفي هذا الصدد، نستعرض لكم تاريخ مواجهات ليفربول وتوتنهام قبل القمة المرتقبة في الدوري الإنجليزي، وذلك على النحو التالي:

- ستكون مباراة اليوم رقم 159 في تاريخ مواجهات ليفربول وتوتنهام في جميع المسابقات.

- تقابل الفريقان في 158 مباراة من قبل، حقق خلالها ليفربول الفوز في 79 مباراة، مقابل 41 انتصارًا لفريق توتنهام، بينما تعادلا في 38 مواجهة.

- خلال هذه المواجهات، سجل لاعبو ليفربول 258 هدفًا، بينما استقبلت شباكهم 184 هدفًا من لاعبي توتنهام.

- وعلى الصعيد المحلي، فقد التقى الفريقان في 63 مباراة من قبل، حقق خلالها ليفربول الفوز في 31 مباراة، مقابل 15 انتصارًا لفريق توتنهام، بينما تعادلا في 17 مواجهة.

- خلال هذه المواجهات، سجل لاعبو ليفربول 110 أهداف، بينما استقبلت شباكهم 75 هدفًا من لاعبي توتنهام.

- وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت بين الفريقين، قد انتهت بفوز توتنهام بنتيجة 2-1.

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القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي

ستُذاع مباراة ليفربول ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة  beIN Sports HD 1

ترتيب ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

ويتواجد فريق ليفربول في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 75 نقطة، خلف كل من أرسنال ومانشستر سيتي أصحاب المركزين الأول والثاني برصيد 83 و82 نقطة على التوالي.

بينما يتواجد فريق توتنهام حاليًا في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 60 نقطة، خلف أستون فيلا صاحب المركز الرابع برصيد 67 نقطة.

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