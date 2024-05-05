ليفربول يصارع توتنهام فى قمة الدورى الإنجليزى.. وغموض حول موقف محمد صلاح

يخوض فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري محمد صلاح، مواجهة نارية أمام نظيره توتنهام هوتسبير، على ملعب "أنفيلد رود"، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد توتنهام، اليوم الأحد، في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ليفربول يصارع توتنهام فى قمة الدورى الإنجليزى

ويسعى فريق ليفربول، بقيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، لاستعادة نغمة الانتصارات وإيقاف نزيف النقاط، بعدما تعادل مع وست هام يونايتد بنتيجة 2-2 في الجولة الماضية من البريميرليج، مستغلًا عاملي الأرض والجمهور.

ويحاول ليفربول التمسك بآماله الضعيفة بخطف وصافة الدوري الإنجليزي على الأقل، بعدما تبخر حلمه بالتتويج باللقب هذا الموسم.

في المقابل، يرغب فريق توتنهام في حصد الثلاث نقاط أيضًا، من أجل الحفاظ على مركزه المؤهل لبطولة الدوري الأوروبي في الموسم المقبل.

ويتواجد فريق ليفربول في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 75 نقطة، متفوقًا على توتنهام صاحب المركز الخامس برصيد 60 نقطة.

هل تصبح مواجهة توتنهام هى مباراة العودة لـ"محمد صلاح"؟

ويحوم الغموض حاليًا حول موقف نجمنا المصري محمد صلاح، ومدى إمكانية مشاركته في مباراة توتنهام، خاصة بعد خلافه الحاد الأخير مع مدربه يورجن كلوب أثناء مواجهة وست هام، الذي أثار جدلًا كبيرًا في الأيام الماضية؛ بسبب تواجده على مقاعد بدلاء.

ولم تتوقف الشائعات في الصحف منذ ذلك الحين، فهناك من تحدث أن صلاح سيغادر ليفربول بنهاية الموسم الحالي، وهناك مصادر أخرى أكدت أن إدارة الريدز قررت الإبقاء على "مو" ووضعه كحجر أساسي في مشروع النادي الجديد للموسم المقبل.

وشارك محمد صلاح في تدريبات ليفربول استعدادًا لمواجهة توتنهام، حيث ظهر في حالة فنية وبدنية مرتفعة، بعدما خاض تمرينات مكثفة سواء في صالة الألعاب الرياضية أو في ساحة التدريبات، ليعقبها تصريحات يورجن كلوب بأن قصة خلافه مع "مو" قد انتهت تمامًا وتم حل المشكلة، مؤكدًا أنهما يحترمان بعضهما البعض.

وأشار كلوب في تصريحاته إلى أنه يميل إلى سياسة التدوير بين اللاعبين، لذلك يُفضّل تغيير التشكيل في كل مباراة، وأن ما يهم في الوقت الحالي هو تحقيق المزيد من الانتصارات.

هذه الكلمات رجحت احتمالية مشاركة محمد صلاح في مباراة اليوم أمام توتنهام كأساسي في التشكيل بنسبة كبيرة، خاصة بعد ظهوره في أفضل حالاته في تدريبات ليفربول، ولكنها لم تحدد مصيره النهائي مع الريدز في الموسم الجديد، نظرًا لانتهاء عقده في صيف 2025.

ورغم ظهور محمد صلاح في الإعلان الترويجي لقميص فريق ليفربول الجديد للموسم المقبل بجانب البوسترات الدعائية، الأمر الذي يُشير إلى إمكانية استمراره مع الريدز كما تكهن البعض، إلا أن أندية الدوري السعودي لا تزال ترغب في الحصول على خدمات اللاعب في صيف 2024.

رقم قياسى جديد ينتظر محمد صلاح فى حال مشاركته أمام توتنهام

وللتأكيد على إنهاء الأزمة، قد يلجأ يورجن كلوب إلى الدفع بالفرعون محمد صلاح أمام توتنهام، وخلق خط هجومي قوي من أجل الظفر بالنقاط الثلاث، ومصالحة الجماهير الغاضبة من تراجع الأداء الملحوظ خلال الفترة الماضية.

وفي حال مشاركة محمد صلاح، فإنه سيكون على موعد مع رقم قياسي جديد في مسيرته الكروية، حيث يرغب في هز شباك توتنهام وتسجيل الهدف التاسع، وحينها سيتجاوز الرقم القياسي للريدز البالغ 8 أهداف، الذي يحمله أيضًا روجر هانت والسير كيني دالجليش وإيان راش.

كذلك يأمل محمد صلاح في صناعة هدف وحيد على الأقل أمام توتنهام، ليصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يصل إلى "10 أسيستات" لمدة 3 مواسم متتالية.