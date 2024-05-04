السبت 04 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

هارى كين يقود هجوم بايرن ميونخ أمام شتوتجارت فى الدورى الألمانى

بايرن ميونخ
بايرن ميونخ

أعلن الألماني توماس توخيل، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، تشكيل فريقه الرسمي استعدادًا لمواجهة شتوتجارت في الدوري الألماني.

 

موعد مباراة بايرن ميونخ أمام شتوتجارت في الدوري الألماني

ويحل فريق بايرن ميونخ ضيفًا على شتوتجارت، على ملعب "إم إتش بي أرينا"، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري الألماني خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة بايرن ميونخ ضد شتوتجارت في الدوري الألماني، اليوم السبت، في الساعة الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت مصر والسعودية.

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تشكيل بايرن ميونخ الرسمي استعدادًا لمواجهة شتوتجارت

وجاء تشكيل بايرن ميونخ الرسمي استعدادًا لمواجهة شتوتجارت، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: كيميتش - كيم مين جاي - داير - ديفيز.

خط وسط الملعب: بافلوفيتش – جيريرو.

خط الوسط الهجومي: جنابري - تشوبو موتينج - تيل.

في خط الهجوم: هاري كين.

ويتواجد على دكة البدلاء، كل من: أولرايتش - أوباميكانو - مزراوي - جوريتزكا - لايمر - زفوناريك – ليروي ساني - برايان - توماس مولر.

ترتيب بايرن ميونخ وشتوتجارت في الدوري الألماني

ويتواجد فريق بايرن ميونخ حاليًا في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 69 نقطة، خلف باير ليفركوزن المتصدر برصيد 81 نقطة.

بينما يتواجد فريق شتوتجارت حاليًا في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 64 نقطة.

بايرن ميونخ شتوتجارت الدورى الألماني تشكيل بايرن ميونخ توماس توخيل هاري كين

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