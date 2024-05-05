هل ينعش فوز ليفربول على توتنهام آمال الظفر بلقب الدورى الإنجليزى؟

أصبحت حظوظ ليفربول في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي أكثر تعقيدًا في الوقت الحالي قبل مواجهة توتنهام المرتقبة.

ويستضيف فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري محمد صلاح، نظيره توتنهام هوتسبير، في قمة نارية على ملعب "أنفيلد رود"، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج" خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي، اليوم الأحد، في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

هل ينعش فوز ليفربول على توتنهام آمال حصد البريميرليج؟

ليفربول كان مُرشحًا للتتويج بأربعة ألقاب في آخر موسم للمدرب يورجن كلوب، قبل رحيله عن منصبه بعد نهاية الموسم.

ولكن قدّم ليفربول أداءً مخيبًا للآمال، حيث خاض 6 مباريات في شهر أبريل، حقق انتصارين، وتعادلين وكذلك هزيمتان، ليفقد 8 نقاط كاملة كانت من الممكن أن تمنحه لقب الدوري الإنجليزي في ظل الصراع الشرس مع ناديي أرسنال ومانشستر سيتي.

وتخلّف ليفربول بفارق كبير عن صدارة الدوري الإنجليزي، حيث يتواجد حاليًا في المركز الثالث برصيد 75 نقطة، خلف كل من أرسنال ومانشستر سيتي أصحاب المركزين الأول والثاني برصيد 83 و82 نقطة على التوالي.

وبناءً عليه، أصبحت حظوظ ليفربول في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي أقرب إلى المستحيل، إذ يحتاج للفوز في مبارياته الثلاث المتبقية، أمام توتنهام هوتسبير، أستون فيلا وولفرهامبتون، للوصول إلى النقطة 84، ومن ثم يحصد لقب البريميرليج.

بينما يحتاج ليفربول إلى أن يخسر أرسنال 6 نقاط من مبارياته المتبقية، أي الخسارة أمام كل من مانشستر يونايتد وإيفرتون؛ نظرًا لأن الجانرز في هاتين المباراتين، فإنه سيصل إلى النقطة 89.

كذلك يخسر فريق مانشستر سيتي أمام فولهام، توتنهام ووست هام يونايتد؛ لأنه في حال فوز الفريق السماوي في هذه المباريات سيصل إلى النقطة 91، ومن ثم سيتوّج باللقب للموسم الرابع على التوالي.