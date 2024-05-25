قرار عاجل من النيابة ضد "سفاح التجمع"

قررت جهات التحقيق في بورسعيد حبس المتهم “كريم. م”، الملقب بـ"سفاح التجمع" 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد أن اعترف بقتله 3 فتيات، وإلقاء جثثهن في منطقة صحراوية على طريق الإسماعيلية.

كانت النيابة العامة قد فتحت تحقيقات موسعة بشأن اتهام شخص مقيم بمنطقة التجمع الخامس بقتل فتيات داخل شقته وإلقاء جثثهن في أماكن متفرقة بالصحراء، في القضية التي عرفت بسفاح التجمع.

4 قرارات عاجلة للنيابة بقضية سفاح التجمع

وأمرت النيابة بالقاهرة انتداب خبراء المعمل الجنائي لفحص مسرح الحادث، مكان استدراج الضحايا والتعدي عليهن، كما طلبت انتداب الطبيب الشرعي لتشريح جثتي الفتاتين اللتين عثر عليهما في محافظتي بورسعيد والإسماعيلية لتحديد أسباب الوفاة وتوقيتها وكيفية حدوثها ونوعية أداة القتل المستخدمة في سلاح جرائمه.

ورفعت الأدلة الجنائية الآثار البيولوجية والبصمات الموجودة بمسرح الجريمة، وكلفت النيابة المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وسرعة ضبط وإحضار المتهم، وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط مسكنه الذي شهد الجريمة.

وكانت الجهات الأمنية ألقت القبض على المتهم الثلاثاء الماضي، وكان لا يزال تحت تأثير المخدر، وأحيل للنيابة التي باشرت التحقيقات.

واعترف المتهم اثناء التحقيقات بأنه كان يستدرج الضحايا إلى شقة في “كومبوند شهير” بمنطقة التجمع الخامس، بالقاهرة.

وكانت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الإسماعيلية تلقت إخطارا عن وجود جثة ملقاة على جانب طريق 30 يونيو الصحراوي جنوب بورسعيد، وثانية في مكان مشابه على طريق محافظة بورسعيد.