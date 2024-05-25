السبت 25 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

غرفة معزولة وفتيات ليل.. مفاجآت بجريمة سفاح التجمع

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

اكتشفت الأجهزة الأمنية جريمة بشعة جديدة عرفت بسفاح التجمع، بعد العثور على جثتين لفتاتين بمناطق صحراوية في الإسماعيلية وبورسعيد.

كواليس قضية سفاح التجمع 

وفي مفاجأة جديدة حول الواقعة، كشفت التحريات أن المتهم في الواقعة شاب في الثلاثينات من عمره، أصوله من محافظة الإسكندرية ويحمل جنسيه مزودجة دائم السفر ويقطن بمنطقة القاهرة الجديدة بأحد الكمبوندات بالتجمع الخامس.

سفاح التجمع الخامس 

كشفت التحريات أن بعض من الفتيات الضحايا فتيات ليل يعملن في مجال الأعمال المنافية للآداب، وكان المتهم يستدرجهن لشقته في التجمع داخل غرفة معزولة الصوت ويتلذذ بقتلهن بعد ممارسة العلاقات معهن، وبعد ذلك يقوم بإلقاء الجثث في المناطق الصحراوية البعيدة لإخفاء جريمته.

ورصدت كاميرات المراقبة الموجودة أعلى العقارات بالقرب من مكان الحادث لحظات دخول وخروج المتهم بصحبة فتيات في أوقات متاخرة من الليل داخل الشقة التي قام باستئجارها بمنطقة التجمع الخامس، وجاري الآن البحث عن حقيقة تلك العلاقة بين المتهم وضحاياه.

القبض على سفاح التجمع الخامس 

بداية الواقعة عندما عثرت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، على جثة فتاتين على طريق على طريق صحاروية بالإسماعيلية وبورسعيد، وبالفحص والتحري تبين أو وراء ارتكاب الواقعة شاب يقيم في منطقة التجمع الخامس، والذي فرا هاربا بعد ارتكاب الجريمة.

وبعد تكثيف التحريات ورصد الكاميرات تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

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