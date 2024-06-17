الإثنين 17 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ الغربية: إزالة 5 حالات تعدٍ على الأراضى الزراعية فى أول أيام عيد الأضحى

إزالة حالة تعدٍ بالغربية
إزالة حالة تعدٍ بالغربية

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أنه لن يسمح بأي تقاعس أو تهاون في مواجهة مخالفات البناء والتعامل بكل حسم مع أي مخالفات جديدة، مشيرا إلى أن أي محاولة لاستغلال إجازة عيد الأضحى للبناء المخالف ستقابل بمنتهى الحزم وستعرض صاحبها لإجراء قانوني حاسم ورادع.

جاء ذلك خلال متابعة المحافظ الحملة المكبرة التي قامت بها المحافظة في أول أيام عيد الأضحى المبارك، لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء والتي تمكنت من إزالة ٤ حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية على مساحة ٢ قيراط وسهم وحالة بناء مخالف على مساحة ٤٠ م٢

وشدد محافظ الغربية، على إزالة كافة المخالفات بكل شدة وحزم والتعامل والإزالة الفورية في المهد لأي تعد، وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ؛ للحفاظ على حق الدولة والشعب واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

طارق رحمي محافظ الغربية إجازة عيد الأضحى الحمله المكبره إزالة كافة المخالفات الإجراءات القانونية

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