بايدن فعلها مجددا وسقط في زلة جديدة وأوباما ينقذه في اللحظة الأخيرة (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو جديدا للرئيس الأمريكي جو بايدن خلال حفل للمانحين في لوس أنجلوس اعتبر دليلا جديدا على التراجع الكبير في قدراته العقلية والذهنية.



وظهر في مقطع الفيديو المتداول الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما رفقة خلفه بايدن على خشبة المسرح وهما يودعان الضيوف في حفل أقيم في لوس أنجلوس.





وفي اللحظة التي لوح فيها أوباما بيده وسار نحو المخرج وقف بايدن جامدا مع ابتسامة عريضة على وجهه بلا حراك، الأمر الذي دفع أوباما ليمسك يد خلفه ويخرجه من المنصة.



وفي وقت سابق خلال قمة G7 في إيطاليا بدأ الرئيس الأمريكي جو بايدن بـ"التجوال" خلال عرض مظليين قبل أن تتدخل رئيسة وزراء البلد المضيف جورجيا ميلوني لـ"إعادته" إلى مجموعة القادة.



وفي حادث آخر وقع في الـ 10 يونيو خلال إقامة بايدن حفلا موسيقيا على شرف يوم تحرير العبيد في البيت الأبيض، وقد وثقته الكاميرا وهو محاط بالضيوف لكن الغريب والمثير للجدل من جديد أن الجميع كانوا يتراقصون على إيقاع الموسيقى، بينما بايدن تجمد ببساطة وبالكاد كان يرقص.



يذكر أن زلات اللسان المتكررة والكلام المبهم أحيانا والحركات المحرجة لبايدن البالغ من العمر 81 عاما، تجعل خصومه السياسيين يشككون في أهليته لولاية رئاسية ثانية.



