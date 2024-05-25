فحص مسرح الجريمة.. النيابة تصدر قرارات هامة فى واقعة سفاح التجمع

فتحت النيابة العامة تحقيقات موسعة بشأن اتهام شخص مقيم بمنطقة التجمع الخامس بقتل فتيات داخل شقته وإلقاء جثثهم في أماكن متفرقة بالصحراء، في القضية التي عرفت بسفاح التجمع.

4قرارات عاجلة للنيابة بقضية سفاح التجمع

وأمرت النيابة بالقاهرة انتداب خبراء المعمل الجنائي لفحص مسرح الحادث، مكان استدراج الضحايا والتعدي عليهم، كما طلبت انتداب الطبيب الشرعي لتشريح جثتي الفتاتين التي عثر عليهما في محافظتي بورسعيد والإسماعيلية لتحديد أسباب الوفاة وتوقيتها وكيفية حدوثها ونوعية أداة القتل المستخدمة في سلاح جرائمه.

ورفعت الأدلة الجنائية الآثار البيولوجية والبصمات الموجودة بمسرح الجريمة، وكلفت النيابة المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وسرعة ضبط وإحضار المتهم، وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط مسكنه الذي شهد الجريمة.

قصة سفاح التجمع

وتكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة من جهودها لضبط المتهم بقتل عدة فتيات وإلقاء جثثهم بالطرق الصحراوية.

وكشف مصدر أمني أنه تم العثور على جثة فتاة ملقاة بطريق بورسعيد الصحراوي وبعدها العثور على جثة أخرى ملقاة على طريق الإسماعيلية بمنطقة صحراوية.



وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء تلك الوقائع شابا يقيم بالإسكندرية ولكنه ارتكب جرائمه داخل شقة سكنية بالتجمع الخامس.

وجار إعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة لضبط المتهم.