السبت 25 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فحص مسرح الجريمة.. النيابة تصدر قرارات هامة فى واقعة سفاح التجمع

النيابة العامة
النيابة العامة

فتحت النيابة العامة تحقيقات موسعة بشأن اتهام شخص مقيم بمنطقة التجمع الخامس بقتل فتيات داخل شقته وإلقاء جثثهم في أماكن متفرقة بالصحراء، في القضية التي عرفت بسفاح التجمع.

 

4قرارات عاجلة للنيابة بقضية سفاح التجمع 

وأمرت النيابة بالقاهرة انتداب خبراء المعمل الجنائي لفحص مسرح الحادث، مكان استدراج الضحايا والتعدي عليهم، كما طلبت انتداب الطبيب الشرعي لتشريح جثتي الفتاتين التي عثر عليهما في محافظتي بورسعيد والإسماعيلية لتحديد أسباب الوفاة وتوقيتها وكيفية حدوثها ونوعية أداة القتل المستخدمة في سلاح جرائمه.

 

ورفعت الأدلة الجنائية الآثار البيولوجية والبصمات الموجودة بمسرح الجريمة، وكلفت النيابة المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وسرعة ضبط وإحضار المتهم، وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط مسكنه الذي شهد الجريمة.

 

قصة سفاح التجمع 

وتكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة من جهودها لضبط المتهم بقتل عدة فتيات وإلقاء جثثهم بالطرق الصحراوية.

 

وكشف مصدر أمني أنه تم العثور على جثة فتاة ملقاة بطريق بورسعيد الصحراوي وبعدها العثور على جثة أخرى ملقاة على طريق الإسماعيلية بمنطقة صحراوية.


وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء تلك الوقائع شابا يقيم بالإسكندرية ولكنه ارتكب جرائمه داخل شقة سكنية بالتجمع الخامس.

 

وجار إعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة لضبط المتهم.

النيابة العامة سفاح التجمع قصة سفاح التجمع موضوع سفاح التجمع أخبار التجمع

الأكثر قراءة

عاجل.. إعلام إسرائيلى: مصادر أمنية رفيعة المستوى تتحدث عن استعداد مجلس الحرب لوقف إطلاق النار بغزة

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. استعلم عن نتيجة سنوات النقل الترم الثاني 2024

عاجل.. حضور أمنى مكثف بمحيط شقة سفاح التجمع

رابط نتيجة تانية إعدادي بالرقم القومي 2024 الترم الثاني

بعد نشر إسرائيل صورته كقيادي بـ"حماس".. محمد شبانة: لا أريد اعتذارًا منهم

استعلم الآن.. نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالرقم القومي محافظة القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «3»

منى رجب

مصر تجدد التحذير من تهجير الفلسطينيين إلى سيناء

ماجد حبته

اعتراف الثلاثى الأوروبى

نيرمين يسر

الغضب الفلسطينى فى الهدية

خالد حريب

الشبكة والصمت الأمريكى

محاسن السنوسي

مصر منحازة لحق الشعب الفلسطينى مهما كلفها الأمر

د. محمد عفيفي

النكبة: مايو 48 «2-2»

أحمد بهاء الدين شعبان

عدالة عوراء

صور

صلاة الجنازة على شقيق مدحت صالح من مسجد الحصرى بـ6 أكتوبر

أول مباراة فى الدورى بعد الكونفيدرالية.. ممر شرفى للاعبى الزمالك

توقيع عقود استضافة مصر لبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد 3 نسخ متتالية

محطة تل أبيب

المزيد

أزمة اليوم التالى.. معضلة مستقبل غزة بعد الحرب تضع إسرائيل فى موقف صعب

اليوم 231 للعدوان.. شهداء وجرحى إثر قصف مدفعى وجوى لمنازل وتجمعات الفلسطينيين

الخناق يضيق على إسرائيل.. قراران منتظران من "العدل" و"الجنائية" الدوليتين