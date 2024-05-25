"معاه الجنسية الأمريكية".. معلومات جديدة عن سفاح التجمع الخامس

كشف شهود عيان بالقضية التي عرفت بـ سفاح التجمع تفاصيل جديدة عن المتهم المقبوض عليه لاتهامه بقتل فتاتين وإلقاء جثتيهما في أماكن متفرقة بالصحراء ما بين الإسماعيلية وبورسعيد.

قصة سفاح التجمع

ووفقاً لتعليقات عدد من جيران المتهم بعد تداول الواقعة بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي بعنوان "سفاح التجمع"، كتب أحدهم أن المتهم يدعى كريم ويقطن معهم في نفس العمارة منذ أكثر من سنة ولديه طفل صغير وهادئ يبلغ من العمر 9 سنوات، مشيراً إلى أنه يمتلك سيارة واحدة من نوع MG.

وكتب آخر أن المتهم كان يعيش في الخارج بصحبة والديه وتحديدا في أمريكا، وعاد منذ فترة قليلة ويقيم معهم في نفس الكمبوند بمنطقة التجمع الخامس، ويحمل الجنسية الأمريكية، وكان يعمل مدرسا للغة الأجنبية. وبالفعل تم القبض عليه منذ حوالي أسبوع من قبل الأجهزة الأمنية.

بدأت الواقعة عندما عثرت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية على جثة فتاتين على طريق الإسماعيلية بورسعيد الصحراوي، وبالفحص والتحري تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شابا يقيم في منطقة التجمع الخامس، والذي فر هاربا بعد ارتكاب الجريمة.

وبعد تكثيف التحريات ورصد الكاميرات، تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.