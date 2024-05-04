السبت 04 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

عودة كورتوا و10 تغييرات في تشكيل ريال مدريد أمام قادش بالدوري الإسباني

ريال مدريد
ريال مدريد

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، تشكيل فريقه الرسمي استعدادًا لمواجهة قادش في الدوري الإسباني.

موعد مباراة ريال مدريد ضد قادش في الدوري الإسباني

ويستضيف فريق ريال مدريد نظيره قادش، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني "الليجا" خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد ضد قادش في الدوري الإسباني، اليوم السبت، في الساعة الخامسة والربع عصرًا بتوقيت مصر والسعودية.

ويحتاج ريال مدريد لتحقيق 4 نقاط من مبارياته المتبقية لحسم اللقب بشكل رسمي، والبداية ستكون من مواجهة قادش، التي قد تكون مفتاحًا لحسمه مسألة التتويج الليلة، وهو ما يأمله اللاعبون والنادي.

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تشكيل ريال مدريد الرسمي استعدادًا لمواجهة قادش

وجاء تشكيل ريال مدريد الرسمي استعدادًا لمواجهة قادش في الدوري الإسباني، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال – إيدير ميليتاو – ناتشو – فران جارسيا.

خط وسط الملعب: لوكا مودريتش - إدواردو كامافينجا – داني سيبايوس.

في خط الهجوم: أردا جولر – براهيم دياز – خوسيلو.

على دكة البدلاء: أندري لونين – كيبا – أنطونيو روديجير – فينيسيسوس جونيور – رودريجو جوس – فيرلاند ميندي – توني كروس – لوكاس فاسكيز – أوريلين تشواميني – جود جود بيلينجهام - فالفيردي.

ترتيب ريال مدريد وقادش في الدوري الإسباني

ويحتل ريال مدريد المركز الأول بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 84 نقطة، فيما يتواجد برشلونة ثانيًا برصيد 73 نقطة، متفوقًا على جيرونا صاحب المركز الثالث برصيد 71 نقطة.

بينما يتواجد فريق قادش حاليًا في المركز الثامن عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 26 نقطة، ويواجه خطر الهبوط لدوري الدرجة الثانية.

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