السبت 04 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

فى مباراة بورنموث.. أرسنال يُكرّم الطفل دانيال الذي قُتل بـ"سيف الساموراى"

الطفل دانيال
الطفل دانيال

حرصت جماهير نادي أرسنال على تكريم الطفل دانيال، الذي تم قتله بطريقة وحشية خلال الأسبوع الماضي، وذلك أثناء مواجهة بورنموث في الدوري الإنجليزي.

أرسنال يُكرم الطفل دانيال

وأوقف حكم مباراة أرسنال ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي، المباراة من أجل السماح لجماهير نادي أرسنال بتكريم الطفل دانيال أنجورين، مشجع "الجانرز"، الذي يبلغ من العُمر 14 عامًا، والذي فقد حياته بشكل مأساوي في "هجوم بالسيف" في شمال شرق لندن.

وبدأت محكمة وستمنستر الجزئية في لندن بالاستماع إلى القضية، بعدما تم اعتقال ماركوس أردويني مونزو، البالغ 36 عامًا، الذي يحمل الجنسية الإنجليزية والإسبانية والبرازيلية، بتهمة اقتحام أحد المنازل وقتل الطالب دانيال، من خلاله طعنه بـ"سيف الساموراى" بطعنات نافذة، وإصابة أربعة أشخاص آخرين.

من جانبها، كانت عائلة الطالب دانيال قد علّقت على حادث مقتله، بقولهم: "لقد كان طفلًا رائعًا محبوبًا، ولا ينبغي أن تمر أي عائلة بما نمر به، إنها مأساة مطلقة".

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موعد مباراة أرسنال وبورنموث في الدوري الإنجليزي

ويستضيف فريق أرسنال، المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري محمد النني، نظيره بورنموث، على ملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليج" خلال الموسم الجاري 2023-2024.

وانطلقت أحداث مباراة أرسنال ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي، اليوم السبت، في الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت مصر والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي

تُذاع مباراة أرسنال ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، الناقل الحصري في الشرق الأوسط لمنافسات المسابقة، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 1 

ترتيب أرسنال وبورنموث في الدوري الإنجليزي

وقبل انتهاء المباراة، يتصدر فريق أرسنال حاليًا جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 80 نقطة، متفوقًا على مانشستر سيتي صاحب الوصافة بفارق نقطة واحدة فقط.

بينما يتواجد فريق بورنموث حاليًا في المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 48 نقطة.

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