السبت 04 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

حال مشاركته.. ماذا ينتظر محمد صلاح أمام توتنهام فى الدورى الإنجليزى غدا؟

محمد صلاح
محمد صلاح

يستعد نجمنا المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول، لمواجهة توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي.

يستضيف فريق ليفربول نظيره توتنهام هوتسبير، في مواجهة نارية على ملعب "أنفيلد رود"، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد توتنهام، اليوم الأحد، في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ماذا يفعل محمد صلاح أمام توتنهام؟

وبهذا الصدد، نستعرض لكم كل ما قدمه محمد صلاح أمام توتنهام هوتسبير وما ينتظره من أرقام قياسية قبل المواجهة المرتقبة في الدوري الإنجليزي، وذلك على النحو التالي:

- ستكون مباراة الغد هي رقم 20 التي يخوضها محمد صلاح أمام توتنهام.

- وخاض محمد صلاح 19 مباراة أمام توتنهام في جميع المسابقات، مُحققًا 11 انتصارًا وخمس تعادلات، بينما تلقى ثلاث هزائم.

- وخلال هذه المواجهات، سجل محمد صلاح 11 هدفًا وصنع هدفًا آخر.

- وعلى الصعيد المحلي، فقد خاض محمد صلاح 14 مباراة أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي، مُحققًا 8 انتصارات، وثلاث تعادلات ومثلهم ثلاث هزائم.

- وخلال المواجهات المحلية، سجل محمد صلاح 8 أهداف وتمريرة حاسمة واحدة.

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ماذا ينتظر محمد صلاح أمام توتنهام؟

- يرغب محمد صلاح في هز شباك توتنهام، لرفع رصيده التهديفي أمام الخِصم إلى 9 أهداف.

- وفي حال تسجيله للهدف التاسع، حينها سيتجاوز محمد صلاح الرقم القياسي للريدز البالغ 8 أهداف، والذي يحمله أيضًا روجر هانت والسير كيني دالجليش وإيان راش.

- كذلك يأمل محمد صلاح في صناعة هدف وحيد على الأقل أمام توتنهام، ليُصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يصل إلى "10 أسيستات" لمدة 3 مواسم متتالية.

- يفصل محمد صلاح صناعته لهدفين ليصل إلى 71 هدفًا صنعها في الدوري الإنجليزي، ليحتل المركز الـ15 بالأفضل عبر تاريخ المسابقة.

ترتيب ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

ويتواجد فريق ليفربول في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 75 نقطة، متفوقًا على توتنهام صاحب المركز الخامس برصيد 60 نقطة.

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