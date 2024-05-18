زاد البحث عن جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 18-5-2024 والقنوات الناقلة من قبل الملايين من عشاق الساحرة المستديرة في مختلف دول العالم الراغبين في الاستمتاع بمشاهدة مباريات الدوريات العالمية والمحلية المقامة حاليًا خلال الموسم الحالي 2023/2024.

جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 18-5-2024

يأتي جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 18-5-2024 الدوريات الكروية العالمية والمحلية خلال الموسم الحالي 2023/2024 في كافة دول العالم، ويتنافس فيها أفضل لاعبي رياضة كرة القدم والتي جاءت كما يلي:

مباريات دوري أبطال أفريقيا

موعد مباراة نادي الترجي التونسي ضد نادي الأهلي المصري في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة.

مباريات الدوري الإسباني الدرجة الأولى

موعد مباراة نادي ديبورتيفو الأفيس ضد نادي خيتافي في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة.

مباريات الدوري الإيطالي الدرجة A

موعد مباراة نادي ليتشي ضد نادي أتلانتا في تمام الساعة 10:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة نادي تورينو ضد نادي ميلان في تمام الساعة 10:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

مباريات الدوري الألماني

موعد مباراة نادي بوروسيا دورتموند ضد نادي دارمشتات 98 في تمام الساعة 4:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة نادي يونيون برلين ضد نادي فرايبورج في تمام الساعة 4:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة نادي باير ليفركوزن ضد نادي أوجبسورج فرانكفورت في تمام الساعة 4:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة نادي اينتراخت فرانكفورت ضد نادي لايبزيج في تمام الساعة 4:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة نادي فولفسبورغ ضد نادي ماينز 05 في تمام الساعة 4:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة نادي هوفنهايم ضد نادي بايرن ميونيخ في تمام الساعة 4:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة نادي فيردر بريمن ضد نادي بوخوم في تمام الساعة 4:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة نادي شتوتجارت ضد نادي بوروسيا مونشنجلادباخ في تمام الساعة 4:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة نادي هايدنهايم ضد نادي كولن في تمام الساعة 4:30 مساءً بتوقيت القاهرة.



القنوات الناقلة مباريات اليوم السبت 18-5-2024

يمكن مشاهدة المباريات السابقة عبر مجموعة قنوات بين سبورت القطرية Bein Sports القطرية، والتي حصلت على حقوق البث المباشر، ويمكن ضبطها على الإحداثيات التالية:

قناة بين سبورت

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12604.

معامل تصحيح الخطأ: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معدل تصحيح الخطأ 2/3.