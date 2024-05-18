السبت 18 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 18-5-2024 والقنوات الناقلة

الأهلي والترجي
الأهلي والترجي

زاد البحث عن جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 18-5-2024 والقنوات الناقلة من قبل الملايين من عشاق الساحرة المستديرة في مختلف دول العالم الراغبين في الاستمتاع بمشاهدة مباريات الدوريات العالمية والمحلية المقامة حاليًا خلال الموسم الحالي 2023/2024.

جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 18-5-2024

يأتي جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 18-5-2024 الدوريات الكروية العالمية والمحلية خلال الموسم الحالي 2023/2024 في كافة دول العالم، ويتنافس فيها أفضل لاعبي رياضة كرة القدم والتي جاءت كما يلي:

مباريات دوري أبطال أفريقيا

موعد مباراة نادي الترجي التونسي ضد نادي الأهلي المصري في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة.

txt

بناءً على توجيهات ولى العهد.. تعديل مواعيد مباريات الدورى السعودى

txt

"فيفا" يدرس مقترح إقامة مباريات الدوريات المحلية فى الخارج

مباريات الدوري الإسباني الدرجة الأولى

موعد مباراة نادي ديبورتيفو الأفيس ضد نادي خيتافي في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة.

مباريات الدوري الإيطالي الدرجة A

موعد مباراة نادي ليتشي ضد نادي أتلانتا في تمام الساعة 10:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة نادي تورينو ضد نادي ميلان في تمام الساعة 10:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

مباريات الدوري الألماني

موعد مباراة نادي بوروسيا دورتموند ضد نادي دارمشتات 98 في تمام الساعة 4:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة نادي يونيون برلين ضد نادي فرايبورج في تمام الساعة 4:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة نادي باير ليفركوزن ضد نادي أوجبسورج فرانكفورت في تمام الساعة 4:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة نادي اينتراخت فرانكفورت ضد نادي لايبزيج في تمام الساعة 4:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة نادي فولفسبورغ ضد نادي ماينز 05 في تمام الساعة 4:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة نادي هوفنهايم ضد نادي بايرن ميونيخ في تمام الساعة 4:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة نادي فيردر بريمن ضد نادي بوخوم في تمام الساعة 4:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة نادي شتوتجارت ضد نادي بوروسيا مونشنجلادباخ في تمام الساعة 4:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة نادي هايدنهايم ضد نادي كولن في تمام الساعة 4:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

txt

غياب الأهلى وعودة الزمالك.. مواعيد مباريات الجولة الرابعة والعشرين فى دورى نايل

txt

جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 17-5-2024


القنوات الناقلة مباريات اليوم السبت 18-5-2024

يمكن مشاهدة المباريات السابقة عبر مجموعة قنوات بين سبورت القطرية Bein Sports القطرية، والتي حصلت على حقوق البث المباشر، ويمكن ضبطها على الإحداثيات التالية:

قناة بين سبورت

القمر الصناعي: نايل سات.
التردد: 12604.
معامل تصحيح الخطأ: 27500.
الاستقطاب: أفقي.
معدل تصحيح الخطأ 2/3.

اقرأ أيضًا 

أسعار تذاكر مباريات الأهلي والترجي التونسي 

مواعيد مباريات اليوم مواعيد مباريات مباريات مباريات اليوم مباريات الدوريات العالمية دورى ابطال افريقيا الدوري الاسباني الدورى الايطالى مباريات دوري أبطال أفريقيا مباريات الدوري الإسباني الدرجة الأولى مباريات الدوري الإيطالي الدرجة A مباريات الدوري الألماني

مواد متعلقة

أسعار تذاكر مباراة الأهلي والترجي بنهائي دوري الأبطال

الأكثر قراءة

جدل فى واشنطن بعد رفع العلم الأمريكى مقلوبًا بمنزل قاضٍ بالمحكمة العليا

الولايات المتحدة تعرب عن قلقها إزاء تطور العلاقات بين روسيا والصين

الكشف على 917 مواطنا فى قافلة طبية مجانية بقفط ضمن "حياة كريمة"

«ما تجربوش مصر».. تفاصيل أخطر 10 أيام فى العلاقات بين القاهرة وتل أبيب

اليوم.. رئيس الوزراء يتفقد مشروعات صناعية وتكنولوجية فى بنى سويف

"أكسيوس": محادثات "أمريكية - إيرانية" لتجنب التصعيد فى المنطقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

بعد كل ما مررت به هل تعتقد بأنه ستظل هناك عدالة؟

حسين دعسة

قراءات فى بيان "القمة العربية" 33.. هل نقف نحو ارتياد المستقبل بعد حماية غزة؟

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «2»

ماجد حبته

السلام والاستقرار.. أو الدمار

سارة شريف

قصة كرامة

د. محمد سالم أبو عاصى يكتب: فى أصول المناظرات

محمد عبدالعزيز

فنان لكل محافظة.. مطلب بسيط ومشروع

د.كريمة الحفناوى

دول أمريكا اللاتينية ونصرة القضية الفلسطينية

صور

قمة Riseup لرواد الأعمال بالمتحف المصري الكبير

إنجاز جديد يضاف.. افتتاح المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق

بهجة حصاد البرتقال في طوخ

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو غاضباً: "القلب ينفطر" بعد انتشال جثث الرهائن فى غزة

وثيقة أمنية إسرائيلية تُحذر: حكم غزة بعد الحرب مكلف جدًا ولا يمكن تحمله أبدًا

"خلافات جديدة".. ماذا حدث بين نتنياهو وبن غفير فى جلسة "الكابينيت" اليوم؟