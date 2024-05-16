الخميس 16 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بناءً على توجيهات ولي العهد.. تعديل مواعيد مباريات الدوري السعودي

دوري روشن
دوري روشن

وجه محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، بمراعاة مواقيت الصلاة أثناء إقامة مباريات الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، دوري روشن.

ووجه بن سلمان خطابًا للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، جاء نصه على النحو الآتي: “إشارة إلى ما تم ملاحظته من عدم مراعاة أوقات الصلاة في جدولة بعض مباريات كرة القدم، فقد وجه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله – بأن هذا الأمر غير مقبول إطلاقًا، وأن على المعنيين عدم تكرار هذا التجاوز”.

وبناءً على توجيهات محمد بن سلمان قررت إدارة المسابقات برابطة الدوري السعودي للمحترفين تعديل توقيت انطلاق عدد من مباريات الجولة الـ32 لبطولة دوري روشن على النحو الآتي:

مباراة ضمك والفيحاء، المقرر لها غدًا الجمعة، ستقام في السابعة والربع بتوقيت السعودية، فيما تلعب مباراة الحزم والرياض والمحدد لها بعد غدٍ السبت في الساعة السابعة وعشرين دقيقة، وفي نفس التوقيت واليوم تقام مباراة التعاون والشباب.

محمد بن سلمان ولي العهد السعودي الدوري السعودي دوري روشن تعديل مواعيد مباريات الدوري السعودي

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