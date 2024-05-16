الخميس 16 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"فيفا" يدرس مقترح إقامة مباريات الدوريات المحلية فى الخارج

فيفا
فيفا

يدرس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مقترح إقامة مباريات الدوريات المحلية في الخارج.

ووفقًا لما ذكرته شبكة "بي إن سبورت" الرياضية، فإن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يدرس فكرة السماح للدوريات المحلية بإقامة مبارياتها في الخارج خلال الفترة المقبلة.

وأضافت الشبكة الرياضية، أنه في حال تنفيذ هذا الأمر، فإنه سيفتح الباب أمام بطولتي إنجلترا وإسبانيا- على سبيل المثال- بخوض مباريات في الولايات المتحدة، الشرق الأوسط أو آسيا، أو إقامة مباريات القمة بين الأهلي والزمالك في السعودية.

وكان الاتحاد الدولي قد رفض إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في دوري نايل بالسعودية، ليتراجع "فيفا" عن هذ القرار في الوقت الحالي.

 

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وأفادت "بي إن سبورت"، أن الاتحاد الدولي قام بتشكيل فريق عمل مكوّن من 10 إلى 15 شخصًا، لدراسة هذه الفكرة وتقديم توصيات بشأنها.

كذلك سيقوم فريق العمل لـ"فيفا"، بتقديم جميع المعلومات المتعلقة بأي تعديلات محتملة على لوائح فيفا المرتبطة بالمباريات الدولية".

وأضاف بيان المنظّمة الدولية، أن هيئة اتخاذ القرارات في فيفا، سيدرس عشرة جوانب لاستضافة المباريات في الخارج، تتضمّن التأثير على الجماهير، توازن المنافسة، وما إذا كانت المباريات لمرّة واحدة أم مناسبة متكرّرة، بالإضافة إلى التأثير على كرة القدم.

من جهتها، قالت رابطة الدوري الإسباني إنها تنوي استضافة مباريات في أمريكا الشمالية، بدءًا من 2025.

وأضاف بيان المنظّمة الدولية، أن هيئة اتخاذ القرارات في فيفا، سيدرس عشرة جوانب لاستضافة المباريات في الخارج، تتضمّن التأثير على الجماهير، توازن المنافسة، وما إذا كانت المباريات لمرّة واحدة أم مناسبة متكرّرة، بالإضافة إلى التأثير على كرة القدم.

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