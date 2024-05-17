يهتم محبو كرة القدم بمتابعة مواعيد مباريات الدوريات المصرية والعربية والأجنبية، والتي يتم إذاعة بعضها عبر القنوات المفتوحة، والبعض الأخر عبر قنوات مشفرة يتم دفع اشتراك سنوى لها، وتعرض “الدستور” في التقرير التالي جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 17-5-2024.

مواعيد مباريات اليوم

كأس ليبرتادوريس:

فلومينينسي (البرازيل) ضد سيرو بورتينيو (باراغواي) - الساعة 00:00.

روزاريو سنترال (الأرجنتين) ضد كاراكاس (فنزويلا) - الساعة 00:00.

يونيفرسيتاريو دي ديبورتيس (بيرو) ضد بوتافوغو (البرازيل) - الساعة 00:00.

سان لورينزو (الأرجنتين) ضد ليفربول (أوروغواي) - الساعة 02:00.

ساو باولو (البرازيل) ضد برشلونة جواياكويل (الإكوادور) - الساعة 02:00.

الدوري الإيطالي الدرجة الأولى:

فيورنتينا ضد نابولي - الساعة 20:45.

مباريات الدوري البرتغالي الممتاز

فاماليكاو ضد كاسا بيا - الساعة 19:45.

ريو آفي ضد بنفيكا - الساعة 21:45.

مباريات دوري روشن السعودي

مبارة ضمك والفيحاء في مباريات دوري روشن في السابعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، والمملكة العربية السعودية.

مباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية

يلتقى فريق الزمالك ونهضة بركان المغربي في ستاد القاهرة في مباراة الإياب في نهائي الكونفدرالية يوم الأحد المقبل الساعة 8 مساءً.

ويمكن مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.

ويتكون طاقم تحكيم لقاء الإياب لمباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية، السنغالي عيسى سي حكمًا للساحة ويعاونه مواطنيه جبريل كامارا ونوحا بانجورا، والصومالي عمر عبد القادر أرتان حكمًا رابعًا.