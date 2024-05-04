السبت 04 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

صافرة كينية تدير مواجهة نهضة بركان والزمالك فى نهائى كأس الكونفيدرالية

الحكم الكيني بيتر
الحكم الكيني بيتر واويرو كاماكو

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم"كاف"، عن طاقم التحكيم الذي سيتولى إدارة مباراة نهضة بركان المغربي والزمالك، في الدور النهائي لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية (2023-2024). 

وسيدير مباراة الذهاب الحكم الكيني بيتر واويرو كاماكو، ويعاونه كل من مواطنيه جيلبرت شيرويوت، وستيفن إليزار أونينجو، والبوروندي باسيفيك ندابيها وينيمانا، حكما رابعا.

وسيدير تقنية حكم الفيديو «الفار» التونسي هيثم قيراط، ويساعده كل من الجنوب إفريقي توم ابونجيل، والزامبية ديانا شيكوتشا.

وسبق للحكم الكيني بيتر واويرو، أن أدار مواجهة الأهلي ومازيمبي الكونغولي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، في اللقاء الذي انتهى بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة.

وستقام مباراة الذهاب بين نهضة بركان والزمالك، يوم 12 مايو الجاري، بالملعب البلدي ببركان، على أن تجرى مباراة الإياب، يوم 19 من نفس الشهر على استاد القاهرة الدولي.

طريق الزمالك ونهضة بركان إلى نهائى الكونفيدرالية

كان الزمالك قد تأهل إلى نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية، بعد الفوز على دريمز الغاني، بثلاثية نظيفة في مباراة إياب الدور نصف النهائي، التي أقيمت بكوماسي، بعد أن تعادل في مباراة الذهاب بالقاهرة، دون أهداف.

وتأهل نهضة بركان إلى الدور النهائي، على حساب اتحاد العاصمة الجزائري، بعد اعتبار الأخير خاسرا في مباراتي ذهاب وإياب الدور نصف النهائي بنتيجة 3-0.

كان اتحاد العاصمة قد انسحب من خوض مباراة الإياب، على خلفية أزمة قمصان نهضة بركان التي تضم خريطة المغرب (مشتملة على الصحراء المغربية المتنازع عليها).

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