طبيب الزمالك يحسم موقف رباعي الفريق من مباراة سموحة بدوري نايل

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك، عن موقف ثلاثي الفريق، محمود عبد الرازق “شيكابالا” ومصطفى شلبي ومصطفى الزناري، من اللحاق بمواجهة سموحة بدوري نايل.

موعد مباراة الزمالك وسموحة بدوري نايل

يحل الزمالك ضيفا ثقيلا على نظيره سموحة، في السابعة مساء الأحد المقبل، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار مباريات الجولة الحادية والعشرين بدوري نايل.

وتنقل المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت، سواء 1 أو 2، مع تقديم أستوديو تحليلي يسبق المواجهة.

وقال طبيب الزمالك، الفحوصات الطبية التي خضع لها شلبي أثبتت معاناته من الإصابة في العضلة الضامة، بجانب معاناة الزناري من الإصابة بشد في العضلة الخلفية، والتي تعرضوا لها خلال مباراة أمس أمام البنك الأهلي، بدوري نايل.

وأشار طبيب الزمالك، إلى أنه تم وضع برنامج علاجي وتأهيلي لشلبي والزناري، حيث يحتاجا لفترة من أجل عودتهما للمشاركة في التدريبات الجماعية، وأن الجهاز الطبي يسعى لتجهيز أي منهم قبل الاستعداد لمواجهتي نهائي الكونفيدرالية أمام نهضة بركان المغربي.

وعن موقف شيكابالا قائد الفريق، الذي تعرض للإصابة في العضلة الأمامية قبل مباراة دريمز الغاني بإياب نصف نهائي الكونفيدرالية، أوضح طبيب الزمالك أن الإصابة مازالت تحتاج لبضعة أسابيع لأداء البرنامج التأهيلي بالشكل المطلوب.

وانتقل محمد أسامة، للحديث عن حالة حارس مرمى الفريق محمد صبحي، موضحا عن وجود تحسن في حالته خلال الفترة الحالية.

ويخضع صبحي لبرنامج تأهيلي وعلاجي خاص في ظل معاناته من الإصابة بمزق في العضلة الخلفية، وشهد مران اليوم خوض الحارس لبعض التدريبات التأهيلية، بجانب المشاركة في جزء خفيف من مران حراس المرمى.

وأكد الدكتور محمد أسامة، تحسن حالة محمد صبحي، وأنه أصبح قريبًا من إنهاء البرنامج التأهيلي ليكون جاهزًا للمشاركة في التدريبات الجماعية من الناحية الطبية.

وحرص البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني، على عقد جلسة مع صبحي على هامش المران من أجل الاطمئنان على حالته.