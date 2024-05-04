تاريخ مواجهات الأهلى والجونة.. الأحمر لا يخسر بالدور الثانى فى الدورى

يستضيف فريق كرة القدم الأول بنادي الأهلى، نظيره الجونة، مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الدورى الممتاز لكرة القدم "دورى نايل".

موعد مباراة الأهلى والجونة فى دورى نايل

وتقام مباراة الأهلى والجونة في تمام السابعة مساء اليوم، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين ببطولة الدورى الممتاز.

لعب الفريقان تاريخيا 20 مباراة في الدورى الممتاز، منذ صعود الجونة للمسابقة المحلية الأولى موسم 2009-2010، وكانت المواجهة الأولى في 16 ديسمبر 2009 وانتهت بفوز الأهلي بهدف نظيف أحرزه فرانسيس دوفوركي، فيما كانت آخر المواجهات في 11 نوفمبر 2023 وانتهت بالتعادل 1-1، أحرز للأهلي الفرنسي أنتوني موديست وتعادل المغربي أحمد بلحاج للجونة من ضربة جزاء.

وإجمالا فاز الأهلي في 11 مباراة، مقابل انتصار وحيد للجونة، وتعادل الفريقان في 8 مواجهات، وأحرز لاعبو المارد الأحمر 30 هدفًا مقابل 12 هدفًا للفريق الساحلي.

هدافو مباريات الأهلي والجونة في الدوري

يتصدر عماد متعب ووليد سليمان قائمة هدافي لقاءات الفريقين برصيد 3 أهداف لكليهما، ومن بعدهما السيد حمدي وعلي معلول وحسين الشحات وشهاب الدين أحمد من الأهلي، ومحمد نجيب من الجونة برصيد هدفين لكل منهم.

تاريخ مواجهات الأهلي والجونة في الدور الثاني بالدوري

التقى فريقا الأهلي والجونة تاريخيا، تسع مرات في الدور الثاني بمسابقة الدوري الممتاز، كان أولها في 13 مايو 2010، وآخرها 24 يوليو 2022، وأسفرت المباريات التسعة عن فوز المارد الأحمر في 6 مواجهات وحسم التعادل 3 لقاءات بينما لم يحقق الفريق الساحلي أي انتصار على الشياطين الحمر.

وجاءت نتائج مباريات الأهلي والجونة في الدور الثاني بالدوري على النحو الآتي:

13 مايو 2010

التعادل بدون أهداف في ستاد خالد بشارة - الجولة 29 في الدورى.

3 مايو 2011

فوز الأهلي بهدف دون رد، في ستاد القاهرة الدولي - الجولة الـ 19.

22 يونيو 2013

فوز الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدف في ستاد القاهرة الدولي - الجولة الـ 17.

12 يونيو 2014

فوز الأهلي بهدف نظيف في ستاد القاهرة الدولي - الجولة الـ 21.

20 يونيو 2015

التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في ستاد بتروسبورت - الجولة الـ 35.

24 فبراير 2019

فوز الأهلي بهدفين مقابل هدف في ستاد خالد بشارة – الجولة الـ 24.

26 أغسطس 2020

فوز الأهلي بهدف دون رد في ستاد القاهرة الدولي – الجولة الـ 22.

24 أغسطس 2021

التعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل فريق في ستاد خالد بشارة – الجولة الـ 33.

24 يوليو 2022

فوز الأهلي بهدفين دون رد في ستاد السلام – الجولة الـ 26 في الدورى.

وبذلك تكون نتائج الدور الأول بين الأهلي والجونة قد أسفرت عن إحراز لاعبي المارد الأحمر 15 هدفا، مقابل 6 أهداف للاعبي الفريق الساحلي.

تاريخ مواجهات الأهلي والجونة في مايو

تاريخيا لم يلتق الأهلي والجونة خلال شهر مايو إلا في مباراتين فقط، فاز بهما المارد الأحمر، على النحو الاتي:

المواجهة الأولى في 13 مايو 2010

التعادل بدون أهداف في ستاد خالد بشارة - الجولة 29 في الدورى.

المواجهة الثانية في 3 مايو 2011

فوز الأهلي بهدف دون رد، في ستاد القاهرة الدولي - الجولة الـ 19 في الدورى.