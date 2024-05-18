السبت 18 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الولايات المتحدة تعرب عن قلقها إزاء تطور العلاقات بين روسيا والصين

الرئيسان الروسى فلاديمير
الرئيسان الروسى فلاديمير بوتين والصينى شى جين بينغ

صرح منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي يوم الجمعة، بأن واشنطن قلقة بشأن تطور العلاقات بين موسكو وبكين وتواصل مراقبتها عن كثب.
وقال كيربي خلال مؤتمر صحفي له يوم الجمعة: "لن أقول إننا لسنا قلقين بشأن هذه العلاقة وكيفية تطورها".
وأكد كيربي أن واشنطن تواصل مراقبة تطور العلاقات بين موسكو وبكين عن كثب.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد زار الصين يومي 16 و17 مايو في زيارة رسمية، وهي أول زيارة خارجية يقوم بها رئيس دولة بعد إعادة انتخابه وتوليه منصبه رسميا.
وفي اليوم الأول من الزيارة تم التوقيع على حزمة كاملة من الوثائق حول التعاون بين البلدين، وأمضى الرئيس بوتين يومه الثاني في مدينة هاربن التي يطلق عليها اسم "موسكو الشرقية"، حيث شارك في حفل افتتاح معرض "إكسبو الروسي الصيني الثامن".

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الولايات المتحدة تعرب عن قلقها إزاء تطور العلاقات بين روسيا والصين

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