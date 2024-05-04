السبت 04 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

كولر يحدد موعد سفر بعثة الأهلى لتونس لمواجهة الترجى بنهائى دورى الأبطال

كولر
كولر

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلى، على السفر إلى تونس يوم 15 مايو الحالي استعدادًا لمواجهة الترجى فى ذهاب نهائى دورى الأبطال الإفريقي، المقرر لها 18 مايو بملعب رادس الأوليمبي.

وكشف مصدر مسئول أن مجلس إدارة الأهلي كلف محمود الخطيب، رئيس النادي، برئاسة البعثة على متن طائرة خاصة إلى تونس، ومنح الحرية لأعضاء المجلس في مرافقة الفريق قبل لقاء الترجي.

وأضاف المصدر أن القائمة الأولى التى تم استخراج القرار الوزارى لها تضمنت وجود محمد الشناوى حارس المرمى ضمن أعضاء البعثة التي ستغادر القاهرة، خاصة أن تعافيه من شد في عضلة السمانة سوف ينتهي قبل السفر.

وأشار المصدر إلى أن كولر قرر تغيير سياسة السفر قبل المباريات الخارجية بيوم واحد والسفر إلى تونس قبل اللقاء بثلاثة أيام، من أجل التعود على الضغط الجماهيري للفريق التونسي.

الأهلي يواجه الجونة مساء اليوم في الدوري

في المقابل، الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يلتقي في السابعة من مساء اليوم مع الجونة على استاد القاهرة ضمن مباريات الأسبوع 21 لبطولة الدوري الممتاز.
لعب الفريقان عشرين مباراة في تاريخ مواجهاتهما بالدوري العام منذ صعود الجونة للدوري العام موسم 2009/ 2010، كانت المباراة الأولى يوم 16 ديسمبر 2009 وانتهت بفوز الأهلي 1- صفر أحرزه فرانسيس دوفوركي، وآخر مباراة يوم 11 نوفمبر 2023، وانتهت بالتعادل 1-1، أحرز للأهلي أنتوني موديست.

وخلال هذه المباريات، فاز الأهلي في إحدى عشرة مباراة، وفاز الجونة في مباراة واحدة، وتعادل الفريقان في ثمانية مباريات، أحرز لاعبو الأهلي 30 هدفًا مقابل 12 هدفًا استقبلتها شباكه.

أكبر نتيجة في لقاءات الفريقين تعادل الفريقان 3- 3 موسم 2020/ 2021، وفوز الأهلي 4- صفر موسم 2019/ 2020، و4-1 موسم 2012/ 2013.

ويتصدر عماد متعب ووليد سليمان قائمة هدافي لقاءات الفريقين برصيد ثلاثة أهداف لكل منهما، ثم السيد حمدي وعلي معلول وحسين الشحات وشهاب الدين أحمد من الأهلي، ومحمد نجيب من الجونة برصيد هدفين لكل منهما.

وحقق الأهلي الفوز على الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت ‏الأربعاء الماضي على استاد برج العرب، ورفع الفريق ‏رصيده إلى 24 نقطة.‏

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