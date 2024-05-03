بعد قرار يانكون.. موقف كولر النهائي من ضم حارس الزمالك

كشف مصدر مسئول داخل النادي الأهلي النقاب حول مفاوضات الأهلي مع محمد صبحي حارس مرمي الزمالك والذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري وضمه في صفقة انتقال حر خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأكد المصدر أن حارس الزمالك خارج حسابات الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر المدير الفني بناء على رغبة البلجيكي ميشيل يانكون مدرب الحراس والذي رفض فكرة ضمه في ظل وجود أكثر من حارس في الفريق.

وأضاف المصدرأن الأهلي لم يتفاوض مع الحارس وأن محمد صبحي ووكيله يستخدمان اسم النادي كورقة ضغط على إدارة الزمالك للحصول على أكبر قيمة مالية والتوقيع لصالح الأبيض .

وأشار المصدر إلى أن تألق مصطفى شوبير مع الفريق ووجود الشناوي بعد غلق باب الرحيل وأيضا حمزة علاء ومصطفى مخلوف جعل الباب مغلق أمام محمد صبحي.

وحقق الأهلي الفوز على الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت ‏على استاد برج العرب، ورفع الفريق رصيده إلى 24 نقطة.‏

ويختتم الفريق الأول بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم يدخل بعدها في معسكر مغلق بأحد الفنادق استعدادا لمباراة الجونة ضمن مباريات الجولة الـ21 من عمر مسابقة الدوري الممتاز علي ستاد القاهرة الدولي .