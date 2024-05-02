كولر يؤجل حسم مصيرعودة مهاجم الأهلى من التشيك لهذا التوقيت

عرضت لجنة التخطيط، برئاسة محسن صالح، علي السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي فكرة استعادة محمد ياسر مهاجم الأهلي السابق الذي يلعب حاليًا ضمن صفوف نادي تبيلتسه التشيكي لتدعيم الهجوم الأحمر مع كهربا ووسام أبوعلي بعد قرار الاستغناء عن الفرنسي أنتوني موديست.

وكشف مصدر مسئول أن كولر رفض البت في قرار عودة المهاجم الشاب لحين الحصول علي ملخص لمشاركته مع الفريق التشيكي والوقوف علي مستواه الفني والبدني ومدي أمكانية الاستفادة منه.

وأضاف المصدر أن المدير الفني طلب من لجنة التخطيط طلب تأجيل القرار لنهاية الموسم للحكم علي اللاعب وأيضا لانشغاله بمشاركات الفريق سواء المحلية أو الأفريقية.

وأوضح المصدر أن كولر حدد بعض المواصفات الفنية في المهاجم الجديد ليكون قادرًا علي المنافسة مع الثنائي محمود كهربا والفلسطيني وسام أبوعلي خلال الموسم القادم.

كان د.أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أوضح أن محمد هاني مدافع الفريق تعرض لكدمة بسيطة في كاحل القدم أثناء مباراة الإسماعيلي التي انتهت لصالح المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف.

وأشار طبيب الفريق إلى أن حالة محمد هاني مطمئنة، ولكنه سوف يخضع لفحص طبي جديد غدًا للاطمئنان على حالته وتحديد مدى تعافيه من الإصابة.

وفاز الأهلي على الإسماعيلي بنتيجة ٢-١، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة العشرين.

قرعة كأس مصر تضع الأهلي في مواجهة الألومنيوم والزمالك مع بروكسي

أجرى مسئولو اتحاد الكرة اليوم الخميس قرعة دور الـ 32 لبطولة كأس مصر، فى حضور مندوبى الأندية بمقر الجبلاية اليوم الخميس.

وأسفرت القرعة عن مواجهة الأهلي لنظيره الألومنيوم، وكذلك الزمالك لنظيره بروكسي في إطار مباريات دور الـ32 للبطولة.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن مواعيد مباريات دور الـ32 للمسابقة يوم الاثنين المقبل وفقا لما أعلنه الاتحاد المصري لكرة القدم.

وجاءت القرعة كالتالي:

الأهلي والألومنيوم

الزمالك وبروكسي

فاركو والواسطى

البنك الأهلي وبتروچت

المصري وجمهورية شبين

بيراميدز ونادي النصر القاهري

الاتحاد السكندري وأبو قير للأسمدة

المقاولون العرب والترسانة

البلدية والجونة

الإسماعيلي ونادي القناة

طلائع الجيش وبورفؤاد

سموحة ولافيينا

فيوتشر وبترول أسيوط

انبي والنجوم

سيراميكا ومكادي

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