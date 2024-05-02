الخميس 02 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الأهلي يقترب من حسم صفقة جزائرية جديدة

الجزائري زين الدين
الجزائري زين الدين بلعيد

كشف الإعلامى محمد الليثي، أن النادي الأهلي اقترب من حسم صفقة الجزائري زين الدين بلعيد مدافع اتحاد العاصمة الجزائري.

الأهلي يرفض فكرة الشرط الجزائي

وقال "الليثي"، خلال تقديمة برنامج 10 و10 عبر إذاعة "أون تايم سبورت إف إم"، اليوم الخميس، إن “الأهلي تحدث بشكل رسمي مع اتحاد العاصمة لضم بلعيد نهاية الموسم الجارى، وطلب مسئولو القلعة الحمراء من نظرائهم في النادي الجزائري تحديد شروط الإستغناء عن اللاعب". 

ولفت إلى أن الأهلي يرفض فكرة استخدام الشرط الجزائي الموجود في عقد بلعيد وقيمته 600 ألف دولار للحصول على خدمات اللاعب، ويرغب في إنهاء الصفقة مع اتحاد العاصمة بشكل رسمي ودون استغلال الشرط الجزائي. 

وأشار محمد الليثي، إلى أن مسئولي الأهلي حصلوا على موافقة اللاعب بارتداء القميص الأحمر، كما تأكد مسئولي النادي بعدم جدية الأندية الفرنسية والبلجيكية التي أبدت رغبتها في ضم "بلعيد".

كولر يُخطر الأهلي برفض تفعيل عقد شراء الزُنفلي

كما كشف "الليثي"، أن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، أبلغ مسئولو النادي برفض بقاء محمود الزُنفلي في الموسم المقبل.

وأضاف أن "طلب كولر من إدارة النادي عدم تفعيل عقد شراء اللاعب من نادي الداخلية، والاكتفاء بفترة الإعارة التي قضاها الحارس في الأهلي منذ يناير الماضي حتى نهاية الموسم الجاري". 

ونوه بأن المدير الفنى السويسري أكد لمسئولى الأهلي أن "الزنفلي" لا يمتلك مقومات الدفاع عن عرين الأهلي، لذا لا يوجد داع لبقائه وتفعيل بندء الشراء النهائي بعد انتهاء الإعارة.

الإعلامى محمد الليثى النادي الأهلي الجزائري زين الدين بلعيد مدافع اتحاد العاصمة الجزائري الاهلى يفترب من التعاقد مع بلعيد كولر يرفض تجديد عقد الزنفلى الاهلى

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