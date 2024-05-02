12 لاعبًا من الزمالك يغيبون عن مواجهة البنك الأهلى

يلتقي فريق الكرة الأول بنادى الزمالك مع نظيره البنك الأهلي في السابعة مساء اليوم الخميس، في مباراة الجولة العشرين لمسابقة دوري نايل.

وتشهد صفوف الزمالك غياب 12 لاعبًا عن قائمة الفارس الأبيض التي تخوض مباراة اليوم، ويأتي غياب هذه العدد الكبير من اللاعبين لأسباب مختلفة، منها لظروف الإصابة، أو أسباب فنية.

غيابات الزمالك عن مباراة البنك الأهلي في مباراة دوري نايل

يغيب عن الزمالك فى مباراة البنك الأهلى الثنائي محمود حمدي الونش ومحمد عبدالشافى للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، وتأكد غيابهما عن باقي مباريات الزمالك خلال الموسم الجاري.

كما يغيب عن صفوف الفارس الأبيض كل من محمد صبحى حارس مرمى الفريق، للإصابة بمزق في العضلة الضامة، بالإضافة إلى إبراهيم يوسف أوباما الذي يغيب لعدم الجاهزية الفنية بعد عودته من الإصابة، والسنغالي إبراهيما نداى للإصابة في العضلة الضامة، ومحمود عبدالرزاق شيكابالا كابتن وقائد الفريق للإصابة في العضلة الأمامية خلال تواجده مع الزمالك في غانا لمواجهة دريمز في إياب نصف نهائي الكونفيدرالية، ومحمد أشرف روقا لعدم الجاهزية الفنية بعد حصوله على إجازة زواج.

كما تشهد صفوف الزمالك غياب سيف الدين الجزيري للإيقاف، وكل من سيف فاروق جعفر ومحمود علاء وترافيس موتيابا وسيد عبدالله نيمار، لأسباب فنية.

قائمة مباراة الزمالك لمواجهة البنك الأهلي

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كلًا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - معاذ علاء الدين – عبدالرحمن نفاد.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبدالمجيد - مصطفى الزناري - ياسر حمد – أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال - محمد عاطف - مهاب ياسر – عبدالله السعيد – ناصر ماهر - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: ناصر منسي - سامسون أكينيولا.