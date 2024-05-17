مصطفى بكرى: اتحاد القبائل العربية خلف القيادة السياسية فى موقفها بقطاع غزة

أكد النائب مصطفى بكري، المتحدث باسم اتحاد القبائل العربية، أنه نحن خلف القيادة السياسية في موقفها الواضح في قطاع غزة، متابعًا: "نرد على الكثير من الشائعات التي تطال مصر، وتسعى ضد الدولة".

وقال مصطفى بكري، خلال لقاء له عبر فضائية “بي بي سي”: "نقدم الرؤية التي تؤكد موقفنا الواضح في رفض التهجير القسري للفلسطينيين إضافة إلى استمرار تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني الأعزل".



وأوضح المتحدث باسم اتحاد القبائل العربية، أن المجتمع المصري متماسك ولا يوجد أي قوة قادرة على تفكيكه، متابعا: نحن نخضع لقانون الجمعيات الأهلية والدستور الذي يمنع تشكيل كيانات على أسس عرقية".