الزمالك يسعى لمواصلة انتصاراته على حساب البنك الأهلي.. اليوم

يستضيف الزمالك فريق البنك الأهلي في السابعة مساء اليوم الخميس، باستاد القاهرة في ختام الأسبوع العشرين لمسابقة دوري نايل .

ويحتل الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز المركز الثاني عشر برصيد 21 نقطة وله ست مباريات مؤجلة مع سيراميكا كليوباترا وفاركو وطلائع الجيش وبلدية المحلة وبيراميدز والمقاولون، ويخوض المباراة بمعنويات مرتفعة بعد تأهله لنهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية .

غياب شيكابالا والجزيري وعودة ناصر والسعيد

ويستعيد الزمالك جهود عبدالله السعيد وناصر ماهر الذين لم يشاركا في مباراتي دريمزالغاني لعدم قيدهما في القائمة الإفريقية بينما يغيب شيكابالا وإبراهيم نداى للإصابة وسيف الجزيري للإيقاف لحصوله على ثلاثة انذارات وفي ظل المستوى الجيد الذي ظهر به مصطفى شلبي في مباراة العودة سيكون من الصعب وضعه على مقاعد البدلاء لذلك سيحافظ البرتغالي جوزيه جوميز على التشكيل الذي خاض مباراة دريمز يوم الأحد الماضي وإذا كان هناك تغييرًا سيكون الدفع بعبدالله السعيد وناصر ماهر بدلا من زياد كمال وسيف الجزيري والاعتماد على سامسون أكينولا كرأس حربة صريح والعودة لطريقة 4-1 -4-1 .

ولايملك الزمالك رفاهية التفريط في أى نقطة بعدما فقد 18 نقطة في 13 مباراة لذلك طالب جوزيه جوميز لاعبيه بغلق ملف الكونفيدرالية والتركيز في المباراتين اللتين سيخوضهما الفريق في الدوري أمام البنك الأهلي الليلة وسموحة يوم الأحد المقبل وحصد النقاط الست حتى يحتفظ الفريق بأماله في المنافسة على اللقب.

جوزيه جوميز حرص على دراسة فريق البنك الأهلي جيدًا من خلال مشاهدة مباراتيه الأخيرتين أمام طلائع الجيش وبيراميدز ووضع يده على نقاط القوة والضعف في صفوفه وقام بشرحها للاعبين وركز خلال التدريبات على تنوع أساليب الهجوم لاستغلال ضعف دفاع البنك الأهلي.

في نفس الوقت، حذر جوزيه جوميز لاعبيه من قوة هجوم البنك الأهلي الذي يضم الثلاثي ياو أنور وكريم بامبو وأسامة فيصل وطالب بفرض رقابة صارمة للحد من خطورتهم .

قائمة الزمالك لمباراة البنك الأهلي

البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك اختار21 لاعبًا في قائمة المباراة وهم: محمد عواد ومعاذ علاء الدين وعبد الرحمن نفاد وعمر جابر وحمزة المثلوثي وحسام عبد المجيد ومصطفى الزناري وياسر حمد وأحمد أبوالفتوح ونبيل عماد دونجا ومحمد شحاتة وأحمد حمدي وزياد كمال ومحمد عاطف ومهاب ياسر وعبد الله السعيد وناصر ماهر ومصطفى شلبي وأحمد سيد زيزو و ناصر منسي وسامسون أكينيولا.

في المقابل، يحتل البنك الأهلي بقيادة طارق مصطفى المركز الخامس عشر برصيد 18 نقطة وجمع ست نقاط من أخر أربع مباريات بالفوز على الأهلي والداخلية والهزيمة أمام طلائع الجيش وبيراميدز ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية للبقاء بعيدًا عن مثلث الهبوط وزيادة فارق النقاط مع فرق فاركو والمقاولون والداخلية التي تحتل المراكز الثلاثة الأخيرة .

ويدير المباراة محمد عادل ويساعده محمود أبو الرجال ومحمد محمود لطفي ومعهم إبراهيم محجوب حكمًا رابعًا ومحمود البنا حكم فيديو ومحمد الدسوقي مساعد حكم فيديو.