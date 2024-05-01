الزمالك يفتقد جهود سيف الجزيرى أمام البنك الاهلي في الدوري غدًا

يغيب التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن الأبيض في مباراة البنك الأهلي المقرر لها غدًا الخميس باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة العشرين لمسابقة الدوري للإيقاف.

ولم يتواجد المهاجم التونسي في قائمة الزمالك لخوض لقاء البنك الأهلي المقبلة بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كلًا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - ياسر حمد – أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال - محمد عاطف - مهاب ياسر – عبد الله السعيد – ناصر ماهر - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: ناصر منسي - سامسون أكينيولا

ونجح مسؤولو نادي الزمالك في التوصل لاتفاق مع المغربي أحمد بلحاج لاعب الفريق السابق بشأن حل أزمة مستحقاته المتأخرة لدى القلعة البيضاء.

وتم الاتفاق بين محامي اللاعب وكل من حسين لبيب رئيس مجلس إدارة الزمالك وعمرو أدهم عضو المجلس على سداد مبلغ مليون و400 ألف جنيه قيمة مستحقات اللاعب لدى النادي، بناء على قرار غرفة فض المنازعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا" ليتم إسدال الستار على القضية.

ويسعى مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب لإنهاء كافة القضايا على النادي في الفترة الحالية بعد فترة من القضايا استمرت لسنوات وحملت ميزانية النادي ما يفوق عن ٥ مليون دولار.

تلقى نادي الزمالك خطابًا رسميًا من رابطة الأندية، يفيد بنقل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام سموحة في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز إلى ستاد برج العرب، بدلًا من إقامتها ستاد الإسكندرية.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء يوم الأحد الموافق 5 مايو المقبل.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة البنك الأهلي المقرر لها غدا الخميس في إطار مباريات الجولة العشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.