الثاني تاريخيًا.. موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي في نهائي الكونفيدرالية 2024

موعد مواجهتا الزمالك المرتقبتين أمام نهضة بركان المغربي في نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية والقنوات الناقلة لهما، أصبح هو كل ما يبحث عنه عشاق ومتابعي الساحرة المستديرة والقارة السمراء بصفة عامة والزملكاوية بصفة خاصة.

موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي في نهائي الكونفيدرالية

ويحل الزمالك ضيفًا ثقيلًا على نظيره نهضة بركان المغربي، على الملعب البلدي لبركان، الأحد الموافق 12 مايو الجاري، في ذهاب نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية (نسخة 2023/2024).

ويستضيف الفارس الأبيض نظيره الفريق المغربي، الأحد الموافق 19 من الشهر ذاته، في إياب نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية (نسخة 2023/2024).

ويأتي ذلك، لرغبة البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للقلعة البيضاء، بشدة في حصد أول بطولاته وألقابه تاريخيا مع الزمالك وكتابة اسمه بحروف من دهب.

القنوات الناقلة لنهائي الكونفيدرالية بين الزمالك ونهضة بركان

تنقل مواجهتا ذهاب وإياب نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية، بين الزمالك ونهضة بركان المغربي، والمقرر لهما يومي 12 و19 مايو الجاري، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية.

تمتلك شبكة قنوات “بي إن سبورتس” القطرية، كافة حقوق البث الرسمي والحصري، من كأس الكونفيدرالية الإفريقية، على الهواء مباشرة داخل منطقة الشرق الأوسط.

لقب وحيد

يمتلك الفارس الأبيض، لقبًا وحيدًا من كأس الكونفيدرالية، وذلك على حساب نهضة بركان المغربي في نسخة 2019، عن طريق ضربات الجزاء (5/3)، بعد انتهاء مجموع مواجهتي الذهاب والإياب بفوز كل فريق بهدف نظيف.

النهائي الثاني تاريخيًا

يعد نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية، بين الزمالك ونهضة بركان المغربي نسخة 2024 الحالي، هو الثاني تاريخيا بين الفريقين بعد نسخة نهائي 2019.

وكان الفارس الأبيض، نجح في الوصول للمباراة النهائية من الكونفيدرالية، على حساب دريمز الغاني، بمجموع مواجهتي الذهاب والإياب (3/0).

أما نهضة بركان المغربي، فصعد للنهائي بقرار إداري من «كاف»، على حساب اتحاد العاصمة الجزائري.