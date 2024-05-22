الأربعاء 22 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط حاوية بها 300 كيلو هيروين بميناء شرق بورسعيد

المضبوطات
المضبوطات

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ومباحث المخدرات، بالتنسيق مع رجال الجمارك بميناء شرق بورسعيد اليوم الأربعاء، من ضبط حوالي ٣٠٠ كيلو من مخدر الهيروين داخل حاوية قادمة من دولة تشيلي واردة إلى ميناء شرق بورسعيد برسم الترانزيت المباشر بوجهة نهائية إلى دولة غانا ميناء تيما.

ضبط حاوية بها ٣٠٠ كيلو هيروين بميناء شرق بورسعيد

وتم فتح الحاوية بمعرفة رجال الجمارك مشمولها الأساسي أسماك مجمدة وعثر بداخلها علي عدد 13 جوالا حوالي ٣٠٠ كيلو تحتوي على لفافات مستطيلة الشكل بها مواد مخدرة "هيروين" مدون عليها من الخارج Dior وأخرى مدون عليها CRF25OF.

تم التحفظ علي المضبوطات وجاري مراجعة الحاويات القادمة في نفس الشحنة وعددهم ٢٢ حاوية لمعرفة إن كان بها أيضا مواد مخدرة من عدمه.

تم تحرير محضر جمركي بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة من قبل مباحث المخدرات والمضبوطات، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

المضبوطات
المضبوطات
بورسعيد ميناء شرق مخدر حاوية ضبط

مواد متعلقة

محافظ بورسعيد يستعرض جهود إنشاء ورفع كفاءة وتطوير المدارس للعام الحالى

السجن 5 سنوات للمتسبب في وفاة 3 طلاب جامعة وسيدة ببورسعيد

محافظ بورسعيد يتفقد سير العمل بالمجمع الاسترشادي المطور

رئيس جامعة بورسعيد يفتتح ندوة مناقشة "التجليات الروحية في الإسلام"

محافظ بورسعيد يبحث الفرص الاستثمارية مع وفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

رئيس بورفؤاد يتابع أعمال تنفيذ خط تدعيم المدينة بالغاز الطبيعى

رئيس مدينة بورفؤاد يبحث استعدادات الشاطئ لاستقبال الموسم الصيفى

محافظ بورسعيد يشدد على الإسراع فى معدلات أعمال إنشاء سوق "على بن أبى طالب" بحى الزهور

الأكثر قراءة

عاجل| 3 دول أوروبية تعترف بدولة فلسطين رسميا اعتبارا من 28 مايو

اليوم.. أولى جلسات نظر طعن "سفاح الإسماعيلية" على إعدامه

4 دول أوروبية تستعد للاعتراف الرسمى بدولة فلسطين رغم تهديدات إسرائيل.. عاجل

أسعار الأضاحي في مصر 2024.. شوف الخرفان والماعز والعجول بكام اليوم

مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون إدارة المنشآت الصحية

استخرج نتيجتك.. رابط نتيجة الصف الأول الإعدادى 2024 الترم الثانى بالرقم القومى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس رفعت فكرى سعيد

مائة شخصية قبطية

عبدالوهاب داود

إدريس ومحفوظ.. تولستوى أم دوستويفسكى؟!

ماجد حبته

قنبلة «الجنائية» الدخانية!

جلال حمام

ماذا ينتظر إيران بعد رئيسى؟

محمد الراعي

سارق الفرح فى الزمالك

د. أحمد لاشين

ما بعد «رئيسى».. ماذا يحدث فى إيران الآن؟

إبراهيم داود

مفاجآت شاعر عزبة المعاشات يسرى زكى.. بعد رحيله

ماجد حبته

وفاة الرئيس الإيرانى

صور

حوار شيق لـ ريهام حجاج مع الدستور حول كواليس صدفة

فريق عمل مسلسل "صدفة" فى ضيافة "الدستور"

معدية أبو غالب: الأهالي في انتظار جثث المفقودين

محطة تل أبيب

المزيد

"واتس آب" يفضح جيش الاحتلال.. جريمة إسرائيلية جديدة فى غزة

229 يومًا للعدوان.. الاحتلال يشن قصفًا عنيفًا على قطاع غزة

وفد دبلوماسي أوروبي يطلع على انتهاكات المستعمرين بحق المواطنين بالأغوار الشمالية