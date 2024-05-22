ضبط حاوية بها 300 كيلو هيروين بميناء شرق بورسعيد

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ومباحث المخدرات، بالتنسيق مع رجال الجمارك بميناء شرق بورسعيد اليوم الأربعاء، من ضبط حوالي ٣٠٠ كيلو من مخدر الهيروين داخل حاوية قادمة من دولة تشيلي واردة إلى ميناء شرق بورسعيد برسم الترانزيت المباشر بوجهة نهائية إلى دولة غانا ميناء تيما.

ضبط حاوية بها ٣٠٠ كيلو هيروين بميناء شرق بورسعيد

وتم فتح الحاوية بمعرفة رجال الجمارك مشمولها الأساسي أسماك مجمدة وعثر بداخلها علي عدد 13 جوالا حوالي ٣٠٠ كيلو تحتوي على لفافات مستطيلة الشكل بها مواد مخدرة "هيروين" مدون عليها من الخارج Dior وأخرى مدون عليها CRF25OF.

تم التحفظ علي المضبوطات وجاري مراجعة الحاويات القادمة في نفس الشحنة وعددهم ٢٢ حاوية لمعرفة إن كان بها أيضا مواد مخدرة من عدمه.

تم تحرير محضر جمركي بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة من قبل مباحث المخدرات والمضبوطات، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.