الأربعاء 22 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

آخر تطورات أزمة الشيبى والشحات.. تحرك جديد داخل الجبلاية لحسم الأمر

الشيبي والشحات
الشيبي والشحات

كشف مصدر داخل الجبلاية عن جلسة مرتقبة اليوم الأربعاء، بين مجلس إدارة اتحاد الكرة ومحمد شيرين فهمي رئيس لجنة الانضباط؛ للوصول إلى حل نهائي لأزمة حسين الشحات ومحمد الشيبي.

وقال المصدر- فضل عدم نشر اسمه - في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن تلك الجلسة لتقريب وجهات النظر، وإصدار حكم نهائي بخصوص أزمة الشيبي والشحات التي مر عليها نحو عام.

وأضاف المصدر أن رئيس لجنة الانضباط يريد حفظ الشكوى، لكن اتحاد الكرة يريد إصدار قرار لإنهاء الأزمة.

الأهلي يتقدم بشكوى

وتقدم الأهلي بشكوى ضد الشيبي لمعاقبته للجوئه للمحاكم المدنية في أزمته مع حسين الشحات لاعب وسط المارد الأحمر، على خلفية تعدي حسين الشحات على الشيبي عقب مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري الموسم الماضي.

ورفضت لجنة الانضباط إصدار أي عقوبة ضد الشيبي، وأخطرت اتحاد الكرة بأنها بصدد إصدار قرار بحفظ الشكوى، خاصة بعد وصول إخطار من الاتحاد الدولي فيفا بأن أزمة الشحات والشيبي أمر داخلي، ولا يخص الاتحاد الدولي، وهو ما جعل لجنة الانضباط تستقر على حفظ الشكوى، خاصة أنها لا ترى أي مشكلة في لجوء الشيبي للمحاكم المدنية في أزمته مع الشحات.

وتسود حالة من الغضب في اتحاد الكرة ضد لجنة الانضباط، لرفضها إصدار عقوبة ضد الشيبى، لتهدئة الأزمة المشتعلة مع الأهلي، الذي يرى أن الشحات تمت معاقبته من اتحاد الكرة ونادى الأهلي، ولا يوجد مبرر آخر للشيبي بشكواه في المحاكم المدنية.

 

 

اتحاد الكرة لجنة الانضباط حسين الشحات الشيبي محمد الشيبي

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