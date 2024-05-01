الأربعاء 01 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

جوميز يعلن قائمة الزمالك لمواجهة البنك الأهلي

الفريق الأول لكرة
الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز عن القائم التي سيخوض بها الأبيض مباراة البنك الأهلي، المقرر لها في السابعة مساء غداً الخميس باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

يغيب التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن الأبيض في مباراة البنك الأهلي  للإيقاف.

ولم يتواجد المهاجم التونسي في قائمة الزمالك لخوض لقاء البنك الأهلي المقبلة بسبب تراكم البطاقات الصفراء

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كلاً من:

حراسة المرمى : محمد عواد - معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد  - مصطفى الزناري - ياسر حمد – أحمد فتوح.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال - محمد عاطف - مهاب ياسر – عبد الله السعيد – ناصر ماهر -  مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو".

خط  الهجوم: ناصر منسي - سامسون أكينيولا

وتلقى نادي الزمالك خطاباً رسمياً من رابطة الأندية، يفيد بنقل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام سموحة في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز إلى ستاد  برج العرب، بدلاً من إقامتها ستاد الإسكندرية.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء  يوم الأحد  الموافق 5 مايو  المقبل.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة البنك الأهلي المقرر لها غداً  الخميس  في إطار مباريات الجولة العشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك البنك الأهلي جوميز الدورى المصرى سيف الجزيرى

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