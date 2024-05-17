مدرب الترجى: جاهزون لتحدى الأهلى على اللقب الإفريقى.. ونسعى للتتويج

أكد ميجيل كاردوزو، المدير الفني لفريق الترجي التونسي، جاهزية فريقه لخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي.

ويستضيف الترجي نظيره الأهلي في العاشرة مساء غدٍ السبت على ملعب "حمادي العقربي" في رادس ضمن ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال كاردوزو في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "نحن جاهزون لخوض هذا التحدي، دوري كمدير فني هو مساعدة فريقي على تحقيق اللقب".

وأضاف مدرب الترجي: "أريد الفوز بهذه البطولة لأنني خسرت من قبل نهائيًا أوروبيًا أمام بورتو، وكان الإحساس سيئًا للغاية حتى إنني لم أنتظر لأخذ ميداليات الوصيف، أؤمن بالروح الرياضية، لكن لديّ إيمان بحب الانتصار".

وواصل حديثه: "الأهم لنا الآن هو بذل مزيد من الجهد وألا نقصر في حق الفريق ونعمل على الانتصار وحصد اللقب في النهاية".

وتابع: "النهائي يُلعب على تفاصيل صغيرة للغاية وطالبت اللاعبين بدخول تلك المباراة بالرغبة والتركيز اللذين خاضوا بهما مباراة النجم الساحلي في دور المجموعات ومباراتي أسيك وصن داونز في ربع ونصف النهائي".

اقرأ أيضًا.. الأهلى بالطاقم الأسود ضد الترجى فى ذهاب نهائى دورى أبطال إفريقيا

الأهلي بالطاقم الأسود أمام الترجي

عقد الاجتماع الفني لمباراة الأهلى والترجى التونسي في ذهاب الدور النهائي من بطولة دورى أبطال إفريقيا ظهر اليوم، بأحد الفنادق القريبة من فندق إقامة الأهلي.

حضر الاجتماع الفني الدكتور محمد شوقي، عضو مجلس الإدارة، والكابتن خالد بيبو، مدير الكرة، والدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، والكابتن سمير عدلي، المدير الإداري، ووائل محمد، إداري الفريق، والعميد علاء صلاح، المنسق الأمني، ومندوبو الترجي وممثلو الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وطاقم التحكيم.

وخلال الاجتماع الفني تم الاتفاق على أن يرتدي الأهلي الطاقم الأسود، بينما يرتدي فريق الترجي زيه التقليدي المكون من القميص الأصفر والأحمر.

وتمت مناقشة كل الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة، والتأكيد على كل الضوابط التي حددها الاتحاد الإفريقي.